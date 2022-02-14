Триппьер получил перелом стопы и нуждается в операции

Крайний защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер не только получил перелом стопы, но и нуждается в операции.

Напомним, Триппьер стал первым приобретением "Ньюкасла" при новых владельцах, перебравшись к "сорокам" из "Атлетико" за 12 миллионов фунтов в прошлом месяце.



Киран сразу же утвердился лидером в команде Эдди Хау, а накануне против "Астон Виллы" даже примерил капитанскую повязку.



Накануне Триппьер также отметился голом со штрафного, сделав это во втором матче подряд, однако вскоре после начала второго тайма Киран был вынужденно заменен.



С "Сент-Джеймс Парк" 31-летний англичанин сразу отправился в госпиталь, где у него диагностировали перелом плюсневной кости левой стопы. Теперь экс-игроку "Тоттенхэма" предстоит операция.



"Ньюкасл" не называет сроков восстановления Триппьера, однако Daily Mirror предполагает, что Киран пропустит минимум шесть недель и вернется на поле не раньше начала апреля.