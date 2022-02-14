Гвардиола не уверен, что Стерлинг подпишет новый контракт

Рахим Стерлинг Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не уверен, подпишет ли вингер Рахим Стерлинг новый контракт.

По ходу этого сезона 27-летний Стерлинг вернул расположение Гвардиолы, вновь став твердым игроком стартового состава.

В минувшую субботу против "Норвича" Рахим разразился хет-триком и теперь может похвастать 11 голами в 15 последних матчах.

Однако от контракта Стерлинга по-прежнему остается лишь один полный год, и Гвардиола не может обещать, что Рахим свяжет свое будущее с "горожанами".

"Никто не ставит под сомнение, насколько он важен для нас. Я хочу, чтобы он хорошо играл матч за матчем. Не только он, но и все игроки. Он провел кучу матчей за то время, что мы вместе, и он наш ключевой игрок".

"Что касается будущего, то я не знаю, что произойдет. Это решает клуб. Я могу высказать свое мнение, но решение, конечно, всегда принимает клуб", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 14:00

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