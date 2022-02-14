Гвардиола не уверен, что Стерлинг подпишет новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не уверен, подпишет ли вингер Рахим Стерлинг новый контракт.

По ходу этого сезона 27-летний Стерлинг вернул расположение Гвардиолы, вновь став твердым игроком стартового состава.



В минувшую субботу против "Норвича" Рахим разразился хет-триком и теперь может похвастать 11 голами в 15 последних матчах.



Однако от контракта Стерлинга по-прежнему остается лишь один полный год, и Гвардиола не может обещать, что Рахим свяжет свое будущее с "горожанами".



"Никто не ставит под сомнение, насколько он важен для нас. Я хочу, чтобы он хорошо играл матч за матчем. Не только он, но и все игроки. Он провел кучу матчей за то время, что мы вместе, и он наш ключевой игрок".



"Что касается будущего, то я не знаю, что произойдет. Это решает клуб. Я могу высказать свое мнение, но решение, конечно, всегда принимает клуб", — цитирует Гвардиолу The Guardian.