Рангник считает, что Сульшер тоже будет виноват, если МЮ не попадет в топ-4

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что его предшественник Оле Гуннар Сульшер должен будет разделить ответственность, если "красные дьяволы" не финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Юнайтед" упустил возможность подняться на четвертое место, оформив третью подряд ничью, включая две в Премьер-Лиге.



После 1:1 с "Саутгемптоном" Рангник признался, что испытывает беспокойство по поводу выполнения главной задачи на сезон. Ральф переводит стрелки на Сульшера, который проиграл пять из своих семи последних матчей в чемпионате перед увольнением в ноябре.



"С момента ухода Оле из клуба мы постоянно обеспокоены, что можем не попасть в топ-4".



"Наверное, это было одной из причин, почему он был вынужден покинуть клуб, и этот результат не упрощает нам жизнь".



"Это то, с чем нам приходится иметь дело. Мы должны осознать правду, и конечно, с такого рода результатами финишировать в топ-4 не становится проще".



"Если честно, я не знаю, достаточна ли наша физическая форма, чтобы играть так, как я хочу, ведь я пришел посреди сезона".



"У нас не было предсезонного периода вместе, и по сути до сих пор мы провели лишь две недели нормальных тренировок", — цитирует Рангника ESPN.