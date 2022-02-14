Кавани собрался в Ла Лигу
Нападающий Эдинсон Кавани не планирует продлевать свой контракт с "Манчестер Юнайтед", но и уезжать из Европы не собирается.
В своем втором сезоне на "Олд Траффорд" Кавани отметился только шестью появлениями в стартовом составе и забил два гола в рамках Премьер-Лиги.
Контракт Эдинсона истекает в конце этого сезона, и трансферный гуру Фабрицио Роман ожидает, что 34-летний уругваец покинет "Юнайтед".
Поиграв в Италии, Франции и Англии, теперь Кавани хочет попробовать себя в Ла Лиге. Учитывая зарплату Эдинсона в 250 тысяч фунтов в неделю, его едва ли сможет себе позволить кто-нибудь за пределами большой испанской тройки: "Реала", "Барселоны", "Атлетико".
Добавим, в своем дебютном сезоне за "красных дьяволов" Кавани забил 17 голов в 39 матчах с учетом всех соревнований.
14.02.2022 12:00
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