Кавани собрался в Ла Лигу

Нападающий Эдинсон Кавани не планирует продлевать свой контракт с "Манчестер Юнайтед", но и уезжать из Европы не собирается.

В своем втором сезоне на "Олд Траффорд" Кавани отметился только шестью появлениями в стартовом составе и забил два гола в рамках Премьер-Лиги.



Контракт Эдинсона истекает в конце этого сезона, и трансферный гуру Фабрицио Роман ожидает, что 34-летний уругваец покинет "Юнайтед".



Поиграв в Италии, Франции и Англии, теперь Кавани хочет попробовать себя в Ла Лиге. Учитывая зарплату Эдинсона в 250 тысяч фунтов в неделю, его едва ли сможет себе позволить кто-нибудь за пределами большой испанской тройки: "Реала", "Барселоны", "Атлетико".



Добавим, в своем дебютном сезоне за "красных дьяволов" Кавани забил 17 голов в 39 матчах с учетом всех соревнований.