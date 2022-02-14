У Триппьера подозревают перелом стопы

У правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера подозревают перелом стопы.

Накануне Триппьер во втором матче подряд отметился голом со штрафного, благодаря чему "Ньюкасл" одолел "Астон Виллу" (1:0) и оформил свою третью победу подряд в Премьер-Лиге.



Однако с "Сент-Джеймс Парк" январский новичок "сорок" уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на левой ноге.



Как сообщает Daily Mail, у Триппьера подозревают перелом одной из костей. Развеять или подтвердить опасения сможет визит 31-летнего англичанина в госпиталь.



"Триппьеру наступили сверху на стопу, и он не смог продолжить игру. Он отправился в госпиталь на рентген. Мы скрестили все, что только можно, в надежде, что это не перелом", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.