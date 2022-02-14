Роджерс прояснил контрактную ситуацию Тилеманса

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал правду о контрактной ситуации полузащитника Юри Тилеманса.

На днях в прессе появилась информация, что Тилеманс отклонил предложение "Лестера" о новом контракте, и теперь "лисы" собираются продать Юри всего за 35 миллионов фунтов, дабы не лишиться его в следующем году без всякой компенсации.



После ничейного матча против "Вест Хэма" (2:2), в котором Тилеманс реализовал пенальти, Роджерс заверил, что Юри не отказывался от новой сделки, однако переговоры с 24-летним бельгийцем действительно находятся в тупике.



"Он не отказывался от нового контракта. Его позиция неизменна, у нас нет подвижек. Он великолепный игрок, он хорошо трудится, и до своего последнего дня здесь он будет стараться изо всех сил. Он профессионал топ-уровня, и вы видели его самоотдачу сегодня", — цитирует Роджерса Daily Mail.