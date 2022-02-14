Конте: "Невозможно купить победный дух"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал свою команду за отсутствие победного духа.
В воскресенье "Тоттенхэм" уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2, потерпев свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге и откатившись на восьмое место в таблице.
Конте видит у "шпор" проблемы, которые не решить даже с помощью трансферов. Антонио требует, чтобы его игроки развили в себе абсолютную нетерпимость к поражениям.
"Проблема в том, что невозможно купить победный дух. Ты передаешь его изо дня в день, и есть игроки, которые к этому больше открыты, они быстрее понимают процесс, но другим нужно время, чтобы понять".
"По моему мнению, победный дух — это когда ты играешь, думая: "Я готов убить тебя, чтобы выжить". В этом вся разница, и это проявляется в каждой дуэли, на каждом подборе, при каждом стандарте. Победный дух — это когда ты показываешь, что хочешь победить сильнее соперника, и когда поражения тебя сильно ранят, а не слегка. Это непросто".
"Впереди у нас длинный путь. Длинный. Важно не бояться этого пути", — цитирует Конте Evening Standard.
14.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Зря Конте, как и ранее Моуринью, пошел туда работать. Проклятое место. А в следующем сезоне у них в конкурентах будет еще и Ньюкасл
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Можно купить игроков с характером, ттх надо взять игроков под конте и начать сезон без еврокубков, конте спокойно протащить ттх на вершину
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ДНК, дух, деньги. Это всё есть только в Манчестер Юнайтед.
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Гиблое дело Антонио другие тренеры тоже пытались, невозможно привить победный дух команде с клеймом вечных неудачников.
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