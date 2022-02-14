Конте: "Невозможно купить победный дух"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал свою команду за отсутствие победного духа.

В воскресенье "Тоттенхэм" уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2, потерпев свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге и откатившись на восьмое место в таблице.



Конте видит у "шпор" проблемы, которые не решить даже с помощью трансферов. Антонио требует, чтобы его игроки развили в себе абсолютную нетерпимость к поражениям.



"Проблема в том, что невозможно купить победный дух. Ты передаешь его изо дня в день, и есть игроки, которые к этому больше открыты, они быстрее понимают процесс, но другим нужно время, чтобы понять".



"По моему мнению, победный дух — это когда ты играешь, думая: "Я готов убить тебя, чтобы выжить". В этом вся разница, и это проявляется в каждой дуэли, на каждом подборе, при каждом стандарте. Победный дух — это когда ты показываешь, что хочешь победить сильнее соперника, и когда поражения тебя сильно ранят, а не слегка. Это непросто".



"Впереди у нас длинный путь. Длинный. Важно не бояться этого пути", — цитирует Конте Evening Standard.