Конте: "Невозможно купить победный дух"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал свою команду за отсутствие победного духа.

В воскресенье "Тоттенхэм" уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2, потерпев свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге и откатившись на восьмое место в таблице.

Конте видит у "шпор" проблемы, которые не решить даже с помощью трансферов. Антонио требует, чтобы его игроки развили в себе абсолютную нетерпимость к поражениям.

"Проблема в том, что невозможно купить победный дух. Ты передаешь его изо дня в день, и есть игроки, которые к этому больше открыты, они быстрее понимают процесс, но другим нужно время, чтобы понять".

"По моему мнению, победный дух — это когда ты играешь, думая: "Я готов убить тебя, чтобы выжить". В этом вся разница, и это проявляется в каждой дуэли, на каждом подборе, при каждом стандарте. Победный дух — это когда ты показываешь, что хочешь победить сильнее соперника, и когда поражения тебя сильно ранят, а не слегка. Это непросто".

"Впереди у нас длинный путь. Длинный. Важно не бояться этого пути", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 14.02.2022 09:35 # gary47
    Зря Конте, как и ранее Моуринью, пошел туда работать. Проклятое место. А в следующем сезоне у них в конкурентах будет еще и Ньюкасл

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  2. tursa 14.02.2022 09:33 # tursa
    Можно купить игроков с характером, ттх надо взять игроков под конте и начать сезон без еврокубков, конте спокойно протащить ттх на вершину

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  3. mancunia-planet 14.02.2022 09:11 # mancunia-planet
    ДНК, дух, деньги. Это всё есть только в Манчестер Юнайтед.

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  4. hunter022 14.02.2022 09:06 # hunter022
    Гиблое дело Антонио другие тренеры тоже пытались, невозможно привить победный дух команде с клеймом вечных неудачников.

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