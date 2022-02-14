"Арсенал" интересуется Бройя

Армандо Бройя Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя, которым владеет "Челси", вызывает интерес у "Арсенала".

В январе "Арсенал" расстался с Пьер-Эмериком Обамеянгом, но другого нападающего найти не смог, упустив свою цель номер один Душана Влаховича, который предпочел "Ювентус".

Теперь "канониры" вернутся к укреплению проблемной позиции летом, к чему их дополнительно подталкивают истекающие контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.

С переходом в "Арсенал" связывают многих нападающих, включая Александера Исака из "Реал Сосьедад", однако издание Football.London называет еще одно имя, и это довольно неожиданно.

По информации издания, клуб с "Эмирейтс" следит за 20-летним Бройя, который забил уже семь голов во всех соревнованиях за "Саутгемптон", где он проводит сезон 2021/22 на правах аренды.

У "святых" нет опции выкупа Армандо, поэтому "Арсеналу" пришлось бы договариваться насчет игрока сборной Албании с "Челси".


Метки Арсенал, Бройя, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2022 08:00

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  1. chelsea88 14.02.2022 08:04 # chelsea88
    Влахович поссал, Исак поссыт и этот наxep пошлёт заднеприводных гг.

    (ответить)

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