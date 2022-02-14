Мойес: "Зума что-то не то съел"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес объяснил, почему защитник Курт Зума пропустил матч против "Лестера".

Напомним, Зума был вычеркнут из стартового состава "Вест Хэма" на воскресный матч Премьер-Лиги в самый последний момент. После ничьей 2:2 Мойес поведал, что скандал с кошкой здесь совершенно не причем.



"Он нездоровилось еще до матча, но он отчаянно хотел сыграть, и мы хотели, чтобы он сыграл".



"Ему стало плохо прошлой ночью — он был отделен от остальных игроков и почти ничего не ел. Он пропустил прием пищи с нами и даже не принимал участия в собрании".



"Стоило ему выйти на разминку, как он понял, что не сможет сыграть. Это живот — наверное, он что-то не то съел".



"Мы сказали Иссе Диопу быть готовым, и он сыграл очень хорошо", — цитирует Мойеса The Independent.



Естественно Мойес не мог не высказаться и по поводу скандала с избиением Зума своего питомца. Дэвид молит публику о прощении.



"Мы не можем позволить, чтобы это испортило все то хорошее, что он сделал раньше. Игрок совершил ошибку, и есть немало других игроков и тренеров, которые ошибались".



"Ты всегда надеешься на то, что одни люди могут просить, а другие могут признать свои ошибки и извиниться. Мы надеемся, что это именно тот случай", — приводит слова Мойеса BBC.