Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

"Ливерпуль" продолжает преследовать "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" терпит третье поражение подряд, "Ньюкасл" одерживает третью победу подряд. Таковы некоторые из итогов 25-го тура Премьер-Лиги.





"Юнайтед" идет по прежнему сценарию



Проиграв 9:0 на "Олд Траффорд" в прошлом году, "Саутгемптон" едва ли выглядел аутсайдером на этот раз. Команда Ральфа Хазенхюттля переживает лучший момент в сезоне, победив за несколько дней до этого "Тоттенхэм" на выезде. "Манчестер Юнайтед" же никак не удается набрать ход под руководством Ральфа Рангника, собирающего ничейные результаты.



У матчей с "Мидлсбро" в Кубке Англии и с "Бернли" в чемпионате был определенный сценарий, которого "Юнайтед" придерживался и на этот раз. Манкунианцы вышли вперед и создали еще несколько шансов в первом тайме, но отдали инициативу после перерыва. "Саутгемптон" отыгрался, а Давиду Де Хеа даже пришлось спасать "красных дьяволов" от худшего сценария.



Выступление "Юнайтед" было посредственным, но с лучшей реализацией моментов его восприятие снова могло быть лучшим.



Лэмпард не хочет огорчать "Гудисон Парк"



Новый менеджер "Эвертона" потерпел поражение в первом матче чемпионата во главе команды, но возвращение на "Гудисон Парк" вернуло команде энергию. Неделю назад Фрэнк Лэмпард начал с уверенной победы над "Брентфордом" в Кубке Англии, но игра "Эвертона" в матче с "Лидсом" впечатлила даже больше.



Мерсисайдцы до перерыва смяли соперника, забившего по три гола в двух предыдущих выездных матчах. Но на этот раз команда Марсело Бьелсы даже не нанесла ни одного удара в створ. Возвращение Калверт-Левина в центр нападения "Эвертона" определяющей роли не сыграло — речь шла о командной работе. Агрессивный прессинг хозяев, быстро разыгрывавших мяч на половине поля соперника, обезоружил "Лидс", и "ириски" пришли ко второй подряд разгромной победе на своем поле.



Рассчитывать на стабильность от команды Лэмпарда в этом сезоне не стоит, но дома его "Эвертон" настроен показывать лучшее.



"Уотфорду" нужны голы



Разгром "Манчестер Юнайтед" 20 ноября до сих пор остается последней победой "Уотфорда" в чемпионате. Команда сменила тренера, но пока от проблемы с неумением обороняться она пришла к неспособности забивать. В трех матчах Рой Ходжсон набрал только одно очко, а результат с каждым следующим становится на один гол хуже.



Начав с 0:0 против "Бернли", затем Ходжсон проиграл 0:1 "Вест Хэму" и 0:2 "Брайтону". "Уотфорд" и вправду стал надежнее обороняться, что дает ему шанс на положительный результат, но баланс в игре необходим. "Кристал Пэлас" Ходжсона не проиграл "Брайтону" времен Грэма Поттера за счет надежной игры в обороне и реализации того минимума, который создавали "орлы". Но на этот раз "Брайтон" забил дважды, а минимума "Уотфорда" не хватило. Всего один удар в створ от аутсайдеров, которым нужно прибавлять в своей контратакующей игре.



"Тоттенхэм" продолжает терять позиции



Хороший старт Антонио Конте сделал "шпор" почти фаворитами в гонке за четвертое место, но последние недели опускают "Тоттенхэм" на землю. В течение нескольких дней лондонцы дважды проиграли на своем поле. У "Тоттенхэма" уже три подряд поражения в чемпионате: серия, через которую Конте не проходил с 2009 года.



Его команде почти повезло в матче с "Саутгемптоном", но против "Вулверхэмптона" шансов не было. Ошибки лондонцев в обороне позволили малозабивным гостям отличиться дважды до 20-й минуты. После этого "волки" уверенно играли по счету, не позволив "Тоттенхэму" забить. Для подопечных Бруну Лаж этот результат был очень кстати на фоне неприятного поражения от "Арсенала". Он также позволил обойти в таблице сам "Тоттенхэм". Команда Конте имеет один матч в запасе в сравнении с "волками", но этот вовсе не гарантия результата. Последние неудачи пришли не из ниоткуда: с новым тренером "Тоттенхэм" прибавил, но в большинстве матчей балансировал между тремя результатами.



"Ливерпуль" не оступился в Бернли



Юрген Клопп искреннее опасается "Бернли", проиграв этому сопернику дважды в последние годы. Подопечные Шона Дайча выиграли в этом сезоне только один матч, но выступления в последние недели не позволяют смотреть на них, как на безнадежных аутсайдеров. Среди трех предыдущих ничьих были матчи с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Уверенная победа "Манчестер Сити" на поле "Норвича" накануне не оставляла "Ливерпулю" права на ошибку.



"Терф Мур" встретил гостей агрессивным футболом и сильным ветром. Гол Фабиньо в конце первого тайма так и остался единственным в игре, которая была для "Ливерпуля" испытанием. Клопп не скрывал своего удовлетворения после матча, словно его команда преодолела сложнейшее из испытаний в сезоне. Оно точно было наиболее сложным из последних. Шон Дайч же может сожалеть о том, что, создавая трудности остальным, его команда по-прежнему так мало оставляет себе.



"Ньюкасл" попал в цель с Триппьером



Подписание футболиста сборной Англии — пока главный трансфер "Ньюкасла". В Киране Триппьере Эдди Хау получил не просто классного игрока, которому не нужно время на адаптацию, но и потенциального лидера. Матч с "Астон Виллой" в воскресенье пропускал Джамаал Ласселлс, и Триппьер вышел на поле с капитанской повязкой. Это выглядело вопросом времени с его первых дней в клубе.



Футболисты "Виллы" вздохнули с облегчением, когда получили штрафной вместо пенальти за фол Калума Чамберса, но с Триппьером такая реакция преждевременна. Киран забил прямым ударом со штрафного во втором матче подряд, и на этот раз его гол стал решающим. Третья подряд победа для "Ньюкасла", который отрывается от команд в зоне вылета на четыре очка.



Правда, травма Триппьера во втором тайме могла испортить настроение Хау, который надеется, что она не будет серьезной. Экс-футболист "Атлетико" мгновенно стал ключевым игроком "сорок".



"Лестер" не удержал важную победу



Последняя неделя была для Брендана Роджерса худшей в "Лестере". Крупное поражение от "Ноттингем Форест" в Кубке Англии и дежурная неудача в чемпионате сменили характер вопросов к тренеру "Лестера". В ноябре Роджерс был претендентом на работу в "Манчестер Юнайтед", а теперь журналисты гадают, не грозит ли Брендану увольнение.



Рассчитывать на то, что какая-то победа станет переломной, уже не приходится. Но успех в игре с "Вест Хэмом" мог, по крайней мере, поднять боевой духе на время. Быстрый пропущенный мяч не обещал ничего хорошего, но команда Роджерса перевернула игру для того, чтобы в концовке упустить три очка и ограничиться ничьей.



Такой результат не выглядит для нынешнего "Лестера" плохим — тем более что три предыдущих встречи с "Вест Хэмом" они проиграли. Но обстоятельства, включая характер пропущенного мяча от Доусона, вносят эту игру в большое число разочарований сезона для "лис".



Иван Громиков специально для FAPL.ru