Конте: "Тоттенхэм" не сможет попасть в Лигу Чемпионов с такой формой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что в своей нынешней форме его команда не может претендовать на место в топ-4 Премьер-Лиги.

Уступив дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:2 в воскресенье, "Тоттенхэм" оформил свое третье поражение подряд в Премьер-Лиге.



Последний раз Конте проигрывал три матча чемпионата подряд еще в "Аталанте" в 2009 году, и Антонио заранее предупреждает, что путь к прежним высотам будет для "шпор" тяжелым и долгим.



"Когда ты проигрываешь два домашних матча и против "Челси", то попасть в Лигу Чемпионов становится невозможно".



"Мы знаем, что нам предстоит битва, чтобы кое-что создать в нашей ситуации, однако важно понимать свою ситуацию. Возможно, наши фанаты не должны расстраиваться из-за поражения. Возможно, им следует подгонять нас и продолжать поддерживать нас".



"Игроки должны найти правильную атмосферу и не чувствовать давления из-за цели, которая в данный момент недостижима. Я говорю это с момента своего прихода".



"Мы должны быть реалистами — вместе со своими фанатами. Фанаты должны понимать, что здесь требуется терпение, чтобы создать то, к чему они привыкли в прошлом. Ситуация изменилась".



"Мы с игроками упорно трудимся, и я вижу огромную самоотдачу, но этого недостаточно. Нам нужно подождать. А также важно быть реалистами", — сообщил Конте Sky Sports.