Фабиньо удивлен, что стал много забивать

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что и сам удивлен своей резко возросшей результативностью.

В этом сезоне Фабиньо забил шесть голов за "Ливерпуль", включая пять в семи последних матчах с учетом всех соревнований.

Очередной гол Фабиньо случился в воскресном матче Премьер-Лиги против "Бернли", обеспечив "красным" победу 0:1. 28-летний бразилец считает, что в последнее время ему везет.

"Я удивлен своей формой, но я всегда стараюсь быть активным при стандартах. Мне повезло, что мяч дошел до меня".

"Наше мышление таково, что мы движемся матч за матчем и хотим выиграть каждый матч. Все наши игроки в строю и готовы играть, что важно для команды и для тренера".

"Если у нас будем возможность сократить отставание от "Сити", мы постараемся ей воспользоваться", — сообщил Фабиньо BBC.


Метки Бернли, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 22:00

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