Фабиньо удивлен, что стал много забивать

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что и сам удивлен своей резко возросшей результативностью.

В этом сезоне Фабиньо забил шесть голов за "Ливерпуль", включая пять в семи последних матчах с учетом всех соревнований.



Очередной гол Фабиньо случился в воскресном матче Премьер-Лиги против "Бернли", обеспечив "красным" победу 0:1. 28-летний бразилец считает, что в последнее время ему везет.



"Я удивлен своей формой, но я всегда стараюсь быть активным при стандартах. Мне повезло, что мяч дошел до меня".



"Наше мышление таково, что мы движемся матч за матчем и хотим выиграть каждый матч. Все наши игроки в строю и готовы играть, что важно для команды и для тренера".



"Если у нас будем возможность сократить отставание от "Сити", мы постараемся ей воспользоваться", — сообщил Фабиньо BBC.