Клопп рад, что "Ливерпуль" избежал "банановой кожуры"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду, которая избежала "банановой кожуры" в матче против "Бернли".

Клопп изначально опасался выезд на "Терф Мур", а проливной дождь и шквалистый ветер дополнительно усложнили задачу "Ливерпуля".

Однако гол Фабиньо после розыгрыша углового позволил "красным" одержать победу 0:1, и Клопп чрезвычайно рад набрать эти тяжелейшие три очка.

"Это был идеальный полдень. Дождливо, ветрено, мужской футбол. Сегодня все было устроено, чтобы стать банановой кожурой для нас. Мы оказались готовы к этому. Мы забили блестящий гол после стандартного положения".

"Против каждого воздушного мяча было так сложно обороняться, потому что ветер дул со всех сторон. Мы играли по обстоятельствам вместо того, чтобы страдать, и я очень рад этому".

"Больше всего мне понравилось, как упорно мы трудились. Перед матчем я сказал парням, что будет лучше остаться в отеле, если мы приедем сюда и будем играть в свой привычный футбол. Нам пришлось трудиться невероятно упорно, и парни с этим справились".

"Я знаю, какими сложными бывают выезды сюда, особенно сегодня, и я абсолютно доволен тем, что сделали парни", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 686

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  1. chelsiukpro 13.02.2022 21:36 # chelsiukpro
    Отскочили.. везение присутсвует!

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  2. nomaks 13.02.2022 21:35 # nomaks
    в следующем матче обоссут колбасу

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  3. electric 13.02.2022 21:10 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. ezh28 13.02.2022 21:10 # ezh28
    Все по делу сказал

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