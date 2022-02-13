Клопп рад, что "Ливерпуль" избежал "банановой кожуры"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду, которая избежала "банановой кожуры" в матче против "Бернли".

Клопп изначально опасался выезд на "Терф Мур", а проливной дождь и шквалистый ветер дополнительно усложнили задачу "Ливерпуля".



Однако гол Фабиньо после розыгрыша углового позволил "красным" одержать победу 0:1, и Клопп чрезвычайно рад набрать эти тяжелейшие три очка.



"Это был идеальный полдень. Дождливо, ветрено, мужской футбол. Сегодня все было устроено, чтобы стать банановой кожурой для нас. Мы оказались готовы к этому. Мы забили блестящий гол после стандартного положения".



"Против каждого воздушного мяча было так сложно обороняться, потому что ветер дул со всех сторон. Мы играли по обстоятельствам вместо того, чтобы страдать, и я очень рад этому".



"Больше всего мне понравилось, как упорно мы трудились. Перед матчем я сказал парням, что будет лучше остаться в отеле, если мы приедем сюда и будем играть в свой привычный футбол. Нам пришлось трудиться невероятно упорно, и парни с этим справились".



"Я знаю, какими сложными бывают выезды сюда, особенно сегодня, и я абсолютно доволен тем, что сделали парни", — цитирует Клоппа Sky Sports.