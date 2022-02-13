Зума почувствовал себя плохо перед матчем с "Лестером"

Защитник Курт Зума был исключен из стартового состава "Вест Хэма" на матч против "Лестера" в самый последний момент.

Несмотря на скандал с кошкой, Зума был назван в стартовом составе "молотобойцев" на воскресный матч Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр".



Однако во время разминки Курт почувствовал себя неважно, из-за чего главному тренеру Дэвиду Мойесу пришлось срочно вносить изменение в состав. В результате вместо 27-летнего француза на поле вышел Исса Диоп.



Добавим, во время этой чрезвычайно насыщенной для себя недели Зума был оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов, компания Adidas расторгла с ним спонсорский контракт, а Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными изъяло у Курта обоих питомцев.