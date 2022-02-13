"Тоттенхэм" проиграл третий матч подряд в Премьер-Лиге

"Тоттенхэм" не смог ответить на два быстрых гола "Вулверхэмптона", потерпев свое третье кряду поражение в Премьер-Лиге — 0:2.

Родриго Бентакур впервые получил место в стартовом составе "шпор". Также тренер Антонио Конте оказал доверие Мэтту Дохерти и Райану Сессеньону. Эти трое заменили Пьер-Эмиля Хейбьерга, Эмерсона Рояла и Серхио Регилона.



У "волков" впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел 19-летний Люк Кандл. Также вернулся в команду Райан Аит-Нури.



Счет в матче был открыт уже на шестой минуте. Голкипер хозяев Уго Льорис совершил два сейва после затяжного розыгрыша соперником углового, но с третьим подряд ударом не справился. Это Рауль Хименес принял мяч грудью и, не опуская его на газон, неотразимо пробил — 0:1.



Вскоре "Тоттенхэм" огрызнулся прорывом Сон Хен Мина, который, войдя в штрафную по правому краю, остановился как вкопанный — острота была потеряна.



А на 18-й минуте гости удвоили счет. Бен Дэвис дрогнул под прессингом и совершил глупейшую потерю на своей половине поля. Удар Даниэля Поденсе с рикошетом от защитника пришелся в штангу, но Леандер Дендонкер подхватил мяч и тут же поразил ворота — 0:2.



На 28-й минуте Конте использовал первую замену, выпустив Деяна Кулусевски вместо Сессеньона. "Шпоры" слегка стабилизировали игру, но явных голевых моментов до перерыва не создали — "волки" по-прежнему выглядели лучше.



После перерыва хозяева перехватили инициативу и стали создавать моменты, но мяч не желал идти в створ. Однажды гостей выручила штанга после удара Харри Уинкса.



Как ни старался "Тоттенхэм" во втором тайме, изменить ничего уже не смог — слишком многое было потеряно в первые 45 минут.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче