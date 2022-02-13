Фабиньо принес "Ливерпулю" победу над "Бернли"

Фабиньо "Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд с учетом всех соревнований, забрав три очка у "Бернли" благодаря голу Фабиньо — 0:1.

По сравнению 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "бордовых" вернулся Аарон Леннон, заменив Дуайта Макнила.

Впервые после возвращения Кубка Африки в старте "красных" появился Садио Мане. Он и Мохамед Салах заменили Роберто Фирмино и Диогу Жоту.

В начале матча команды обменялись дальними ударами, размяв своих голкиперов. Как и можно было предположить, "Ливерпуль" владел мячом и территорией, однако "Бернли" крайне неприятно для соперника огрызался — в основном благодаря усилиям Ваута Вегхорста.

Гостям почти не удавалось создавать моменты с игры, однако на помощь пришел стандарт. На 40-й минуте Мане, пригнувшись, сделал скидку головой после подачи углового, а Фабиньо со второй попытки пробил ногой Ника Поупа — 0:1.

Второй тайм оказался небогат на события. "Красные" контролировали игру, но лишний раз не рисковали, опасаясь выпадов соперника.

Тем не менее, если кто и мог забить после перерыва, то это "Ливерпуль". Роберто Фирмино нанес удар головой над перекладиной, а капитан "Бернли" Бен Ми едва не совершил автогол.

Опасения Юрген Клоппа подтвердились — выезд к "Бернли" вышел тяжелым. "Бордовые" были хороши при контратакующей игре в первом тайме, но когда им потребовалось пойти вперед и отыгрываться, с этим возникли проблемы.

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 13.02.2022 19:47 # wilegend
    Вулверхэмптон в 2022 выебал всех кроме арсенала

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  2. electric 13.02.2022 19:41 # electric
    изи голясо лисам

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  3. rentv 13.02.2022 19:32 # rentv
    На Украине в понедельник могут практически полностью остановиться пассажирские авиаперевозки.

    По данным источников издания «Страна.ua», пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

    Поскольку большинство самолётов находится в лизинге, на них оформляется страховка стоимости борта, возможных рисков, а также гражданской ответственности. Отказ страховых компаний предоставлять эти услугу, по сути, означает, что самолётам будет попросту запрещено подниматься в небо.

    Как рассказал собеседник издания в авиаотрасли, такое решение зрело уже давно, но ускорили его публикации в западных СМИ, в которых называлась «дата вторжения России на Украину».

    По данным источников, владельцам частных самолётов уже пришло уведомление, что страховые гарантии будут отозваны в течение 48 часов.

    «Ни один самолёт не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – сказал источник.



    Ахахахахаах. Получается Безвизу теперь ник менять придется)))

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  4. mancityman 13.02.2022 19:24 # mancityman
    лузерxyйня продолжает нюхать жопы КОРОЛЕЙ!!!

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  5. chelsiukpro 13.02.2022 19:23 # chelsiukpro
    Покуй на скока вы дальше от нас. Факт это 2-3-4 место погоди большой неделает! А вот кубки ДА! ИМПЕРАТОРАМ впринципе пох... главное в ТОП4 быть в конце!

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  6. naby-keita 13.02.2022 19:23 # naby-keita
    Уверенная победа на пешем режиме. Клопп топ четко ротирует состав

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  7. iskander8sg 13.02.2022 19:18 # iskander8sg
    Опять струя залупенсам в лицо, ну что ты будешь делать.

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  8. tursa 13.02.2022 19:18 # tursa
    Моментами напряг был, но игра в целом была под контролем

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  9. alexomck 13.02.2022 19:18 # alexomck
    Ливерпуль 24 54
    Челси 24 47
    Вест Хэм 24 40
    Манчестер Юнайтед 24 40
    Арсенал 22 39

    Источник: http://fapl.ru/table/

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  10. pardew 13.02.2022 19:15 # pardew
    Ньюкасл - чемпик

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  11. scauzer11 13.02.2022 19:12 # scauzer11
    7 очков от чемпионов мира, это получается властелин вселенной))

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  12. beatles-red 13.02.2022 19:09 # beatles-red
    Кейта бы научится созиданию хоть у Матипа. Жоэль лучше видит поле, чем этот уголек. Сук он даже взгляд с мяча не сводит и вперед не смотрит

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  13. beatles-red 13.02.2022 19:07 # beatles-red
    Если набирать свои очки и в очной ебнуть сити, то перспективка есть

    Ну и чистый факт. Чемпионы мира как бы, но все равно двум командам жепку нюхают

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  14. ian 13.02.2022 19:06 # ian
    Мы же не Челcки какой-нибудь чтобы не побеждать такой жалкий клубишко.

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  15. the-liverpool4 13.02.2022 19:06 # the-liverpool4
    Всех красных братьев с победой! Вот что значит, когда у Тебя в команде лучший вратарь мира. Очень рад, что Алисон оклемался после психологической травмы, что у него была после смерти отца, в начале сезона хандрил, неуверенно играл. Сейчас же всё вернулось на круги своя.
    YNWA!

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  16. liverfun 13.02.2022 19:06 # liverfun
    тяжелый матч, но наверное норма при такой погоде, в какой-то момент даже трансляция легла. а так у ливерпуля была явная беда с пасом на чужой половине поля, при чем у всех, особенно запомнился момент, когда 3 против 1 заща остались у чужой штрафной, и салах в недодачу свободному жоте отдал.
    бернли моментами навязывал свою игру, но много сил в 1 тайме отдали, в последние пол часа уже ничего не могли создать, алиссон даже пару раз выручил.
    а так главное победа и 3 очка.
    клопп топ

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  17. lfc-krr 13.02.2022 19:05 # lfc-krr
    Всегда приятно победить Бернли. Особенно под нытьё пiносов!!
    УИША

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  18. sausage 13.02.2022 19:03 # sausage
    Не лучший матч красных во всех отношениях. Рановато эконом режим включили, хорошо, что у Бёрнли класса и физики не хватило. Мане и Салах явно подустали. При таком графике всё же считаю, что и Мо нужно было в четверг отдохнуть, и Мане сегодня тоже. Дальше будет не легче.

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  19. b84 13.02.2022 19:02 # b84
    Давно такого дерьмища не видел.
    Едем дальше.

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  20. felix-the-cat 13.02.2022 19:01 # felix-the-cat
    Победа на классе очередная

    + игра в запасе

    Все решится в очной встрече с королями

    Но они чемпион скорее всего

    Членси будет 3-4

    Как всегда жопанюхи на месте

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