Фабиньо принес "Ливерпулю" победу над "Бернли"
"Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд с учетом всех соревнований, забрав три очка у "Бернли" благодаря голу Фабиньо — 0:1.
По сравнению 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "бордовых" вернулся Аарон Леннон, заменив Дуайта Макнила.
Впервые после возвращения Кубка Африки в старте "красных" появился Садио Мане. Он и Мохамед Салах заменили Роберто Фирмино и Диогу Жоту.
В начале матча команды обменялись дальними ударами, размяв своих голкиперов. Как и можно было предположить, "Ливерпуль" владел мячом и территорией, однако "Бернли" крайне неприятно для соперника огрызался — в основном благодаря усилиям Ваута Вегхорста.
Гостям почти не удавалось создавать моменты с игры, однако на помощь пришел стандарт. На 40-й минуте Мане, пригнувшись, сделал скидку головой после подачи углового, а Фабиньо со второй попытки пробил ногой Ника Поупа — 0:1.
Второй тайм оказался небогат на события. "Красные" контролировали игру, но лишний раз не рисковали, опасаясь выпадов соперника.
Тем не менее, если кто и мог забить после перерыва, то это "Ливерпуль". Роберто Фирмино нанес удар головой над перекладиной, а капитан "Бернли" Бен Ми едва не совершил автогол.
Опасения Юрген Клоппа подтвердились — выезд к "Бернли" вышел тяжелым. "Бордовые" были хороши при контратакующей игре в первом тайме, но когда им потребовалось пойти вперед и отыгрываться, с этим возникли проблемы.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
13.02.2022 19:00
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Вулверхэмптон в 2022 выебал всех кроме арсенала
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изи голясо лисам
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На Украине в понедельник могут практически полностью остановиться пассажирские авиаперевозки.
По данным источников издания «Страна.ua», пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.
Поскольку большинство самолётов находится в лизинге, на них оформляется страховка стоимости борта, возможных рисков, а также гражданской ответственности. Отказ страховых компаний предоставлять эти услугу, по сути, означает, что самолётам будет попросту запрещено подниматься в небо.
Как рассказал собеседник издания в авиаотрасли, такое решение зрело уже давно, но ускорили его публикации в западных СМИ, в которых называлась «дата вторжения России на Украину».
По данным источников, владельцам частных самолётов уже пришло уведомление, что страховые гарантии будут отозваны в течение 48 часов.
«Ни один самолёт не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – сказал источник.
Ахахахахаах. Получается Безвизу теперь ник менять придется)))
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лузерxyйня продолжает нюхать жопы КОРОЛЕЙ!!!
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Покуй на скока вы дальше от нас. Факт это 2-3-4 место погоди большой неделает! А вот кубки ДА! ИМПЕРАТОРАМ впринципе пох... главное в ТОП4 быть в конце!
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Уверенная победа на пешем режиме. Клопп топ четко ротирует состав
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Опять струя залупенсам в лицо, ну что ты будешь делать.
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Моментами напряг был, но игра в целом была под контролем
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Ливерпуль 24 54
Челси 24 47
Вест Хэм 24 40
Манчестер Юнайтед 24 40
Арсенал 22 39
Источник: http://fapl.ru/table/
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Ньюкасл - чемпик
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7 очков от чемпионов мира, это получается властелин вселенной))
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Кейта бы научится созиданию хоть у Матипа. Жоэль лучше видит поле, чем этот уголек. Сук он даже взгляд с мяча не сводит и вперед не смотрит
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Если набирать свои очки и в очной ебнуть сити, то перспективка есть
Ну и чистый факт. Чемпионы мира как бы, но все равно двум командам жепку нюхают
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Мы же не Челcки какой-нибудь чтобы не побеждать такой жалкий клубишко.
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Всех красных братьев с победой! Вот что значит, когда у Тебя в команде лучший вратарь мира. Очень рад, что Алисон оклемался после психологической травмы, что у него была после смерти отца, в начале сезона хандрил, неуверенно играл. Сейчас же всё вернулось на круги своя.
YNWA!
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тяжелый матч, но наверное норма при такой погоде, в какой-то момент даже трансляция легла. а так у ливерпуля была явная беда с пасом на чужой половине поля, при чем у всех, особенно запомнился момент, когда 3 против 1 заща остались у чужой штрафной, и салах в недодачу свободному жоте отдал.
бернли моментами навязывал свою игру, но много сил в 1 тайме отдали, в последние пол часа уже ничего не могли создать, алиссон даже пару раз выручил.
а так главное победа и 3 очка.
клопп топ
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Всегда приятно победить Бернли. Особенно под нытьё пiносов!!
УИША
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Не лучший матч красных во всех отношениях. Рановато эконом режим включили, хорошо, что у Бёрнли класса и физики не хватило. Мане и Салах явно подустали. При таком графике всё же считаю, что и Мо нужно было в четверг отдохнуть, и Мане сегодня тоже. Дальше будет не легче.
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Давно такого дерьмища не видел.
Едем дальше.
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Победа на классе очередная
+ игра в запасе
Все решится в очной встрече с королями
Но они чемпион скорее всего
Членси будет 3-4
Как всегда жопанюхи на месте
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