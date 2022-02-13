Фабиньо принес "Ливерпулю" победу над "Бернли"

"Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд с учетом всех соревнований, забрав три очка у "Бернли" благодаря голу Фабиньо — 0:1.

По сравнению 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "бордовых" вернулся Аарон Леннон, заменив Дуайта Макнила.



Впервые после возвращения Кубка Африки в старте "красных" появился Садио Мане. Он и Мохамед Салах заменили Роберто Фирмино и Диогу Жоту.



В начале матча команды обменялись дальними ударами, размяв своих голкиперов. Как и можно было предположить, "Ливерпуль" владел мячом и территорией, однако "Бернли" крайне неприятно для соперника огрызался — в основном благодаря усилиям Ваута Вегхорста.



Гостям почти не удавалось создавать моменты с игры, однако на помощь пришел стандарт. На 40-й минуте Мане, пригнувшись, сделал скидку головой после подачи углового, а Фабиньо со второй попытки пробил ногой Ника Поупа — 0:1.



Второй тайм оказался небогат на события. "Красные" контролировали игру, но лишний раз не рисковали, опасаясь выпадов соперника.



Тем не менее, если кто и мог забить после перерыва, то это "Ливерпуль". Роберто Фирмино нанес удар головой над перекладиной, а капитан "Бернли" Бен Ми едва не совершил автогол.



Опасения Юрген Клоппа подтвердились — выезд к "Бернли" вышел тяжелым. "Бордовые" были хороши при контратакующей игре в первом тайме, но когда им потребовалось пойти вперед и отыгрываться, с этим возникли проблемы.



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче