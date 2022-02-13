Хазенхюттль: "Игроки МЮ не лушим образом возвращаются в оборону"

Рулевой "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль назвал главную уязвимость "Манчестер Юнайтед".

Накануне "святым" удалось добыть ничью 1:1 на "Олд Траффорд", хотя "Юнайтед" гораздо лучше начал матч и даже открыл счет.



По словам Хазенхюттля, его команде удалось использовать то, что игроки "красных дьяволов" неохотно возвращаются назад без мяча. Австрийский тренер считает, что контрпрессинг его коллеги Ральфа Рангника не работает.



"Они не лучшим образом возвращаются в оборону при потере мяча. Не каждый делает это и не всегда, и это не такой большой секрет".



"В первом тайме они показали, что могут хорошо играть, когда мяч у соперника. Они совершили несколько хороших перехватов. Но с течением времени они стали все больше увиливать от этого, благодаря чему тебе удается преодолевать эту первую линию прессинга, выходить на свободное пространство и создавать моменты, что мы и делали", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.