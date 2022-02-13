Маунт возвращается из Абу-Даби с травмой лодыжки

Мейсон Маунт Триумф в финале клубного Чемпионата Мира не обошелся для "Челси" без ложки дегтя, которой стала травма полузащитника Мейсона Маунта.

23-летний Маунт провел на поле только первые полчаса финального матча против "Палмейраса" в Абу-Даби, после чего главный тренер "Челси" Томас Тухель его заменил.

Мейсон повредил связки своей правой лодыжки и теперь будет обследован докторами в Лондоне.

"Мейсон получил травму. В одном из самых первых эпизодов он совершил рывок к дальней штанге с Сесаром Аспиликуэтой, и они оба упали. Его оппонент приземлился на его лодыжку, и он серьезно повредил связки, поэтому давайте посмотрим".

"Он сразу подошел ко мне и сказал, что не чувствует себя хорошо, что ему больно и что он не знает, сможет ли продолжить игру. Поэтому мы были вынуждены принять решение", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки клубный Чемпионат Мира, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 17:00

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  1. jirrort 13.02.2022 17:34 # jirrort
    Здоровья топарику.

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  2. chelsiukpro 13.02.2022 17:30 # chelsiukpro
    Жаль Маунта здоровья парню! А так есть кому заменить его. Вот только крайних атакующих Чилла и Джеймса нехватает.... чтоб играть в красивый и хороший футбол. Один два игрока не играю на высоком уровне то и вся команда мучается натягивая результат!

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  3. tursa 13.02.2022 17:09 # tursa
    Ничего страшного, это последний трофей чолсе в этом году

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