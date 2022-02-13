Маунт возвращается из Абу-Даби с травмой лодыжки
Триумф в финале клубного Чемпионата Мира не обошелся для "Челси" без ложки дегтя, которой стала травма полузащитника Мейсона Маунта.
23-летний Маунт провел на поле только первые полчаса финального матча против "Палмейраса" в Абу-Даби, после чего главный тренер "Челси" Томас Тухель его заменил.
Мейсон повредил связки своей правой лодыжки и теперь будет обследован докторами в Лондоне.
"Мейсон получил травму. В одном из самых первых эпизодов он совершил рывок к дальней штанге с Сесаром Аспиликуэтой, и они оба упали. Его оппонент приземлился на его лодыжку, и он серьезно повредил связки, поэтому давайте посмотрим".
"Он сразу подошел ко мне и сказал, что не чувствует себя хорошо, что ему больно и что он не знает, сможет ли продолжить игру. Поэтому мы были вынуждены принять решение", — цитирует Тухеля Sky Sports.
13.02.2022 17:00
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Последние комментарии:
Здоровья топарику.
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Жаль Маунта здоровья парню! А так есть кому заменить его. Вот только крайних атакующих Чилла и Джеймса нехватает.... чтоб играть в красивый и хороший футбол. Один два игрока не играю на высоком уровне то и вся команда мучается натягивая результат!
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Ничего страшного, это последний трофей чолсе в этом году
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