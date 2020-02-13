Клопп хочет заключить новый контракт с Милнером
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет заключить новый контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.
В этом сезоне 36-летний Милнер провел 23 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, однако сейчас от контракта Джеймса остается менее пяти месяцев.
Клопп предупреждает своих боссов, что Милнер в любом случае будет играть в футбол — на "Энфилде" или где-либо еще.
"Мы проведем переговоры с Милли, а там станет видно".
"Он не завершит карьеру в следующем году, без шансов. Он отчаянно хочет продолжать играть. И я понимаю это".
"Жизнь после футбола гораздо дольше, чем твоя карьера, поэтому имеет смысл продлить свои игровые дни, насколько это возможно. Это лучше, чем что-либо другое".
"Милли будет в порядке после завершения карьеры, но он любит то, чем занимается, и в следующем году он точно будет играть в футбол", — цитирует Клоппа Daily Mail.
13.02.2022 16:00
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