Чех объяснил, почему не Кепа сыграл в финале клубного Чемпионата Мира
Технический советник "Челси" Петр Чех объяснил, почему ворота "синих" в финале клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" защищал Эдуар Менди, а не Кепа Аррисабалага.
Именно Кепа сыграл против "Аль-Хиляля" в полуфинале турнира в Абу-Даби, однако в финале главный тренер "Челси" Томас Тухель доверился Менди, который едва вернулся с Кубка Африки.
По словам Чеха, это было "сложный выбор", однако статус Эдуара как первого номера команды не подлежит сомнению.
"Мы обладаем голкиперами топ-уровня, они оба выступают на высшем уровне в этом сезоне".
"Это усложняет выбор. То ж самое с другими игроками, которых у нас 25, но выпустить на поле мы можем только 11".
"Мы выбрали Эду, потому что он наш основной голкипер, он специально приехал сюда, он тренировался, и он в форме".
"Думаю, было сложно сделать этот выбор, но он первый номер, и он играет", — сообщил Чех Channel 4.
13.02.2022 15:00
Просмотров: 217
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: