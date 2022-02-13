Чех объяснил, почему не Кепа сыграл в финале клубного Чемпионата Мира

Технический советник "Челси" Петр Чех объяснил, почему ворота "синих" в финале клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" защищал Эдуар Менди, а не Кепа Аррисабалага.

Именно Кепа сыграл против "Аль-Хиляля" в полуфинале турнира в Абу-Даби, однако в финале главный тренер "Челси" Томас Тухель доверился Менди, который едва вернулся с Кубка Африки.



По словам Чеха, это было "сложный выбор", однако статус Эдуара как первого номера команды не подлежит сомнению.



"Мы обладаем голкиперами топ-уровня, они оба выступают на высшем уровне в этом сезоне".



"Это усложняет выбор. То ж самое с другими игроками, которых у нас 25, но выпустить на поле мы можем только 11".



"Мы выбрали Эду, потому что он наш основной голкипер, он специально приехал сюда, он тренировался, и он в форме".



"Думаю, было сложно сделать этот выбор, но он первый номер, и он играет", — сообщил Чех Channel 4.