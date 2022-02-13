Клопп: "Мане вернулся лидером другого уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что победа на Кубке Африки со сборной Сенегала сделала из нападающего Садио Мане "лидера другого уровня".

Не сумев реализовать пенальти по ходу финала Кубка Африки против Египта, Мане исправился в серии послематчевых пенальти. Как раз 11-метровый в исполнении Садио и стал победным для сенегальцев.



Клопп считает, что теперь 29-летний Мане закрепил за собой легендарный статус на родине, и это пойдет "Ливерпулю" только на пользу.



"Он и до отъезда на турнир был отличным игроком, игроком мирового класса, но он вернулся лидером другого уровня. Это был важный турнир, важнейший в его жизни. Или важнейший пока что: я не хочу ограничивать его. Он как личность сделал огромный шаг вперед, 100 процентов".



"Я безмерно уважаю Садио за то, что он сделал. Теперь он определенно является одной из главных легенд Сенегала всех времен, и это заслуженно. На его плечах было абсолютно невероятное давление. Обычно я нормально себя чувствую под давлением, но когда он отправился исполнять тот пенальти, я почувствовал, что это по-настоящему сложный момент в жизни. Он выдержал это, он справился, и я очень впечатлен".



"Он стал лучшим игроком турнира. Это невероятное достижение для него. Все мы знаем, что Садио не употребляет ни капли алкоголя, поэтому это не так, что он в беспамятстве шатался по улицам города. Я видел фотографии с президентом Сенегала и с людьми на улице. То было событие огромной важности".



"Он может использовать это и стать еще лучше, чем два-три года назад. Сейчас нет возрастного потолка, хотя клубы думают иначе. Когда игроку 32 или 33, они думают: "Нам его уже не продать". Но если они уже в клубе, то это уже замечательно, потому что у таких игроков есть опыт, желание и мастерство", — цитирует Клоппа The Guardian.