Гвардиола отметил важность Стерлинга для "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Рахима Стерлинга после хет-трика английского вингера против "Норвича".
Три гола Стерлинга позволили "Сити" комфортно разгромить "Норвич" накануне (0:4), упрочив свое лидерство в Премьер-Лиге.
После победы Гвардиола отметил важность Рахима для команды, причем не только в этом отдельно взятом матче, но и в целом.
"Он провел великолепный матч и был особенно хорош после первого гола".
"Он был уверен в себе, агрессивен и нацелен на ворота. Он забил замечательный гол и участвовал в игре. Он был невероятно важен для нас все эти сезоны, забив столько голов и отдав столько результативных передач".
"Когда он чувствует себя уверенно, он очень, очень важный игрок", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
13.02.2022 13:00
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