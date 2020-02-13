Гвардиола отметил важность Стерлинга для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Рахима Стерлинга после хет-трика английского вингера против "Норвича".

Три гола Стерлинга позволили "Сити" комфортно разгромить "Норвич" накануне (0:4), упрочив свое лидерство в Премьер-Лиге.



После победы Гвардиола отметил важность Рахима для команды, причем не только в этом отдельно взятом матче, но и в целом.



"Он провел великолепный матч и был особенно хорош после первого гола".



"Он был уверен в себе, агрессивен и нацелен на ворота. Он забил замечательный гол и участвовал в игре. Он был невероятно важен для нас все эти сезоны, забив столько голов и отдав столько результативных передач".



"Когда он чувствует себя уверенно, он очень, очень важный игрок", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.