Лэмпард не удивлен отличной игрой Ван де Бека
Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что его не удивила отличная игра полузащитника Донни Ван де Бека против "Лидса".
В заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек стал первым новичком "Эвертона" при Лэмпарде, а накануне арендованный у "Манчестер Юнайтед" полузащитник впервые в этом сезоне появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги.
Ван де Бек проявил себя с лучшей стороны, диктуя игру из центра поля, однако после победы со счетом 3:0 Лэмпард признался, что 24-летний голландец лишь оправдал его ожидания.
"Этого я и ожидал. Я знал Донни как игрока со стороны, и я пригласил его сюда из-за его таланта, его игры, его интеллекта и его отношения к работе".
"Он техничный игрок, и он соответствует остальным нашим игрокам в плане отношения к работе. Он связывал нашу игру и придал нам ощущение спокойствия".
"Он выглядел уверенно с мячом, и именно ради этого я пригласил его сюда", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
The Flying Dutchman! @Donny_beek6 pic.twitter.com/c7niqykN0u— Everton (@Everton) February 12, 2022
13.02.2022 12:00
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Последние комментарии:
Игроки, которым не находится места в составе МЮ, сразу же раскрываются, попав в другие команды. Лингард в Вест Хеме, Ван де Бек в Эвертоне и другие тому примером. Это в очередной раз подтверждает, что дело не в игроках, а в клубе...и псевдотренерах типа срангника.
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Выбрался пацан из манчестерской клоаки.
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