Лэмпард не удивлен отличной игрой Ван де Бека

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что его не удивила отличная игра полузащитника Донни Ван де Бека против "Лидса".

В заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек стал первым новичком "Эвертона" при Лэмпарде, а накануне арендованный у "Манчестер Юнайтед" полузащитник впервые в этом сезоне появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги.



Ван де Бек проявил себя с лучшей стороны, диктуя игру из центра поля, однако после победы со счетом 3:0 Лэмпард признался, что 24-летний голландец лишь оправдал его ожидания.



"Этого я и ожидал. Я знал Донни как игрока со стороны, и я пригласил его сюда из-за его таланта, его игры, его интеллекта и его отношения к работе".



"Он техничный игрок, и он соответствует остальным нашим игрокам в плане отношения к работе. Он связывал нашу игру и придал нам ощущение спокойствия".



"Он выглядел уверенно с мячом, и именно ради этого я пригласил его сюда", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



