МЮ предложит новый контракт Де Хеа

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт своему первому номеру Давиду Де Хеа.

В прошлом сезоне казалось, что карьера Де Хеа в "Юнайтед" близится к концу, однако обстоятельства сложились таким образом, что Давид вновь стал основным голкипером команды.

Гораздо важнее, что в этом сезоне 31-летний испанец вернулся на свой высший уровень и своей игрой в воротах вновь приносит "красным дьяволам" очки.

Сейчас от контракта Де Хеа остается один полный год, однако The Sun стало известно, что "Юнайтед" планирует активировать опцию его продления на 12 месяцев — до июня 2024.

Этим "дьяволы" дадут себя время на согласование новой сделки, которая позволила бы Де Хеа сохранить его текущую зарплату в 375 тысяч фунтов в неделю.

"Его последний контракт потребовал 18 месяцев согласований. На сей клуб настроен договориться быстрее".

"Они верят, что он лучший в мире, и не видят причин, почему он не может сохранять свой уровень многие годы", — цитирует свой источник издание.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 13.02.2022 11:35 # chr1s8rown
    Платят игрокам по 300 к но высчитывают копейки за напитки что за тима

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  2. gin 13.02.2022 11:33 # gin
    Бледная тень своей 5-летней давности.

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