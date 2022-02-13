МЮ предложит новый контракт Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт своему первому номеру Давиду Де Хеа.

В прошлом сезоне казалось, что карьера Де Хеа в "Юнайтед" близится к концу, однако обстоятельства сложились таким образом, что Давид вновь стал основным голкипером команды.



Гораздо важнее, что в этом сезоне 31-летний испанец вернулся на свой высший уровень и своей игрой в воротах вновь приносит "красным дьяволам" очки.



Сейчас от контракта Де Хеа остается один полный год, однако The Sun стало известно, что "Юнайтед" планирует активировать опцию его продления на 12 месяцев — до июня 2024.



Этим "дьяволы" дадут себя время на согласование новой сделки, которая позволила бы Де Хеа сохранить его текущую зарплату в 375 тысяч фунтов в неделю.



"Его последний контракт потребовал 18 месяцев согласований. На сей клуб настроен договориться быстрее".



"Они верят, что он лучший в мире, и не видят причин, почему он не может сохранять свой уровень многие годы", — цитирует свой источник издание.