МЮ предложит новый контракт Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт своему первому номеру Давиду Де Хеа.
В прошлом сезоне казалось, что карьера Де Хеа в "Юнайтед" близится к концу, однако обстоятельства сложились таким образом, что Давид вновь стал основным голкипером команды.
Гораздо важнее, что в этом сезоне 31-летний испанец вернулся на свой высший уровень и своей игрой в воротах вновь приносит "красным дьяволам" очки.
Сейчас от контракта Де Хеа остается один полный год, однако The Sun стало известно, что "Юнайтед" планирует активировать опцию его продления на 12 месяцев — до июня 2024.
Этим "дьяволы" дадут себя время на согласование новой сделки, которая позволила бы Де Хеа сохранить его текущую зарплату в 375 тысяч фунтов в неделю.
"Его последний контракт потребовал 18 месяцев согласований. На сей клуб настроен договориться быстрее".
"Они верят, что он лучший в мире, и не видят причин, почему он не может сохранять свой уровень многие годы", — цитирует свой источник издание.
13.02.2022 11:00
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Платят игрокам по 300 к но высчитывают копейки за напитки что за тима
(ответить)
Бледная тень своей 5-летней давности.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий