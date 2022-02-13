На радаре у "Юнайтед" пятеро нападающих

"Манчестер Юнайтед" рассматривает пять нападающих для приобретения следующим летом.

В преддверии субботнего матча против "Саутгемптона" наставник "Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что его клуб собирается купить центрального нападающего грядущим летом.



К приглашению такого игрока "красных дьяволов" подталкивает истекающий контракт Эдинсона Кавани и угроза того, что Мейсона Гринвуда посадят в тюрьму.



"Юнайтед" давно охотится за Эрлингом Холандом, однако интерес к бомбардиру дортмундской "Боруссии" настолько велик, что даже связей Рангника с окружением норвежца может оказаться недостаточно.



По информации BBC, Рангник также является поклонником чешского нападающего "Байера" Патрика Шика, который забил 19 голов в этом сезоне Бундеслиги.



В случае назначения своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино "дьяволы" могут обратиться к варианту с Харри Кейном из "Тоттенхэма".



Два других имени в шорт-листе "Юнайтед" — это Лаутаро Мартинес из "Интера" и Александер Исак из "Реал Сосьедад".