На радаре у "Юнайтед" пятеро нападающих
"Манчестер Юнайтед" рассматривает пять нападающих для приобретения следующим летом.
В преддверии субботнего матча против "Саутгемптона" наставник "Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что его клуб собирается купить центрального нападающего грядущим летом.
К приглашению такого игрока "красных дьяволов" подталкивает истекающий контракт Эдинсона Кавани и угроза того, что Мейсона Гринвуда посадят в тюрьму.
"Юнайтед" давно охотится за Эрлингом Холандом, однако интерес к бомбардиру дортмундской "Боруссии" настолько велик, что даже связей Рангника с окружением норвежца может оказаться недостаточно.
По информации BBC, Рангник также является поклонником чешского нападающего "Байера" Патрика Шика, который забил 19 голов в этом сезоне Бундеслиги.
В случае назначения своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино "дьяволы" могут обратиться к варианту с Харри Кейном из "Тоттенхэма".
Два других имени в шорт-листе "Юнайтед" — это Лаутаро Мартинес из "Интера" и Александер Исак из "Реал Сосьедад".
13.02.2022 10:00
Просмотров: 1552
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Об этом Исаке из Сосьедада гейгуннерасты мечтали в своих влажных розовых мечтах, но походу и он на них поссыт)
(ответить)
Может всех пятерых купить, кто-то да стрельнет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий