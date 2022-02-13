Фабрегас намекнул, что Аспиликуэта уйдет в "Барселону"

Сесар Аспиликуэта Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас намекнул, что защитник Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в "Барселоне".

За 10 лет в "Челси" Аспиликуэта выиграл все доступные трофеи, включая клубный Чемпионат Мира, победу в финале которого "синие" одержали над "Палмейрасом" накануне (2:1).

Однако контракт Сесара с "Челси" истекает в конце этого сезона, и Фабрегас, воспитанник "Барселоны", не ожидает, что его друг и бывший партнер по сборной Испании останется на "Стэмфорд Бридж".

"Аспиликуэта переходит в "Барселону". Там говорят, дело почти сделано", — сообщил Фабрегас во время трансляции на твиче.


Метки Аспиликуэта, Барселона, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 453

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  1. chelsea88 13.02.2022 09:37 # chelsea88
    Xyясе намекнул. Прямым текстом сказал.

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  2. tursa 13.02.2022 09:30 # tursa
    Пора на пенсию в хуйлигу

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  3. chr1s8rown 13.02.2022 09:22 # chr1s8rown
    Дохлый барса >лучший хуйверси

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