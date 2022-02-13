"Челси" проявляет интерес к Уэбстеру

"Челси" проявляет интерес к центральному защитнику "Брайтона" Адам Уэбстеру.

Сейчас над "Челси" нависла угроза лишиться сразу трех защитников — причем безо всякой компенсации, потому что контракты Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена как раз истекают в конце сезона.



Как сообщает Daily Mirror, "синие" рассматривают целый ряд вариантов по укреплению линии обороны, и одним из таковых является 27-летний Уэбстер.



Адам, выступающий за "Брайтон" после своего перехода из "Бристоль Сити" в 2019 году, настолько уверенно проводит этот сезон, что о нем заговорили как о кандидате в сборную Англии.



В отличие от многих других защитников, которых сватают в "Челси", Уэбстер обладает опытом выступлений в Премьер-Лиге и английским паспортом.



Наконец, Адам может быть опасен и у чужих ворот. В этом сезоне Премьер-Лиги он забил два гола, включая против "Челси" в прошлом месяце.