"Челси" проявляет интерес к Уэбстеру

Адам Уэбстер "Челси" проявляет интерес к центральному защитнику "Брайтона" Адам Уэбстеру.

Сейчас над "Челси" нависла угроза лишиться сразу трех защитников — причем безо всякой компенсации, потому что контракты Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена как раз истекают в конце сезона.

Как сообщает Daily Mirror, "синие" рассматривают целый ряд вариантов по укреплению линии обороны, и одним из таковых является 27-летний Уэбстер.

Адам, выступающий за "Брайтон" после своего перехода из "Бристоль Сити" в 2019 году, настолько уверенно проводит этот сезон, что о нем заговорили как о кандидате в сборную Англии.

В отличие от многих других защитников, которых сватают в "Челси", Уэбстер обладает опытом выступлений в Премьер-Лиге и английским паспортом.

Наконец, Адам может быть опасен и у чужих ворот. В этом сезоне Премьер-Лиги он забил два гола, включая против "Челси" в прошлом месяце.


Метки Брайтон, Уэбстер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 08:00

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  1. sellman 13.02.2022 08:35 # sellman
    Спасибо Миха за качественные новости.

    Можешь копипастить эту статью меняя имя защитника.

    для этой помойки зайдёт

    (ответить)

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