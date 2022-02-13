Тиаго Силва признан лучшим игроком клубного Чемпионата Мира

Защитник "Челси" Тиаго Силва был признан лучшим игроком клубного Чемпионата Мира.

Накануне Силва помог "Челси" одержать победу 2:1 над "Палмейрасом" в финале клубного Чемпионата Мира и впервые в истории лондонского клуба завоевать это трофей.



Несмотря на то, что как раз из-за игры Тиаго рукой был назначен пенальти, благодаря которому "Палмейрас перевел игру в экстра-таймы, именно 37-летний бразилец был признан лучшим игроком финального матча.



Также Силва — а вовсе не отличившийся в обоих матчах в Абу-Даби Ромелу Лукаку — был признан лучшим игроком и всего турнира, получив от ФИФА и Adidas "Золотой мяч".



"Я безмерно счастлив. Я 37 лет ждал этого момента. Мне пришлось многим пожертвовать ради этого. Стать чемпионом Мира очень, очень сложно. Я очень счастлив. Все мы счастливы".



"Это был очень сложный матч. В финалах все решают такого рода небольшие детали. Они получили пенальти из-за игры рукой, мы получили пенальти из-за игры рукой. Но я думаю, в целом мы заслужили этот результат, мы заслужили уйти с поля чемпионами Мира", — цитирует Силва официальный веб-сайт ФИФА.