Тиаго Силва признан лучшим игроком клубного Чемпионата Мира

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва был признан лучшим игроком клубного Чемпионата Мира.

Накануне Силва помог "Челси" одержать победу 2:1 над "Палмейрасом" в финале клубного Чемпионата Мира и впервые в истории лондонского клуба завоевать это трофей.

Несмотря на то, что как раз из-за игры Тиаго рукой был назначен пенальти, благодаря которому "Палмейрас перевел игру в экстра-таймы, именно 37-летний бразилец был признан лучшим игроком финального матча.

Также Силва — а вовсе не отличившийся в обоих матчах в Абу-Даби Ромелу Лукаку — был признан лучшим игроком и всего турнира, получив от ФИФА и Adidas "Золотой мяч".

"Я безмерно счастлив. Я 37 лет ждал этого момента. Мне пришлось многим пожертвовать ради этого. Стать чемпионом Мира очень, очень сложно. Я очень счастлив. Все мы счастливы".

"Это был очень сложный матч. В финалах все решают такого рода небольшие детали. Они получили пенальти из-за игры рукой, мы получили пенальти из-за игры рукой. Но я думаю, в целом мы заслужили этот результат, мы заслужили уйти с поля чемпионами Мира", — цитирует Силва официальный веб-сайт ФИФА.


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, награды, Силва, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 13.02.2022 07:22 # meshuggah
    Лучший в мире. Чемпион.

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  2. division 13.02.2022 07:15 # division
    Представляю как они вместе с ТТ сейчас рофлят с парижских мешков

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  3. sexan 13.02.2022 07:02 # sexan
    Легенда!!!

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