25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 февраля, четырьмя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" не может выиграть уже 10 матчей Премьер-Лиги кряду, последний — и единственный — раз в этом сезоне побеждая в чемпионате еще в октябре. "Ливерпуль" выиграл все три последних поединка в Премьер-Лиге и девять из 12 последних. В семи последних выездах на "Терф Мур" в рамках чемпионата "красные" брали верх шесть раз.



Защитник "Бернли" Чарли Тэйлор пропустит четвертый матч кряду из-за травмы стопы. Также вне игры Йоханн Берг Гудмундссон и Матей Выдра.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон решил свои проблемы со спиной. Свой первый матч после возвращения с Кубка Африки может сыграть Садио Мане.



НЬЮКАСЛ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Ньюкасл" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя в 20 предыдущих одержал только одну победу. В 11 поединках чемпионата при Стивене Джеррарде "Астон Вилла" набрала 17 очков — против 10 в 11 поединках при Дине Смите. "Сороки" ни разу не уступили в 12 последних домашних встречах с бирмингемцами в Премьер-Лиге (6 побед, 6 ничьих).



Проблемы защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера с икроножной мышцей оказались незначительны. Пол Дамметт залечил заднюю поверхность бедра. Мэтт Таргетт не сыграет из-за условий своей аренды.



Полузащитник Филиппе Коутиньо готов помочь "Вилле", несмотря на мышечную судорогу в матче против "Лидса". Эмилиано Буэндиа под вопросом, Бертран Траоре точно не сыграет. Эзри Конса приступает к дисквалификации.



ТОТТЕНХЭМ — ВУВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" проиграл четыре из семи последних матчей во всех соревнованиях, хотя в 11 первых матчах при Антонио Конте уступил лишь раз. "Вулверхэмптон" может одержать свою четвертую подряд выездную победу в высшем дивизионе, чего не случалось с апреля 1980. В 10 последних встречах "шпор" и "волков" в Премьер-Лиге команда, выступавшая хозяевами, одержала только одну победу.



Защитники "Тоттенхэма" Эрик Дайер и Яфет Танганга остаются в лазарете. Также нездоровится и Оливеру Скиппу.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо рискует не поправиться в срок из-за проблем с икроножной мышцей. Также под вопросом Хван Хи Чхан. Вилли Боли, Йерсон Москера и Педру Нету команде точно не помогут.



ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 19:30



"Лестер" проиграл половину из 12 последних матчей во всех соревнованиях (3 победы, 3 ничьи). "Вест Хэм" потерпел четырех поражения в семи последних выездных поединках Премьер-Лиги. "Молотобойцы" имеют возможность оформить свою четвертую подряд победу против "лис" во всех соревнованиях — впервые с 1997 года.



"Лестер" по-прежнему вынужден обходиться без Джонни Эванса, Весле Фофана, Тимоти Кастаня, Райана Бертрана и Джейми Варди.



Защитник Курт Зума готов сыграть за "Вест Хэм", несмотря на кошачий скандал. Анджело Огбонна и Артур Масуаку продолжают лечиться.