Роналду плюнул в Элангу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, предположительно, плюнул в своего партнера по команде Энтони Элангу.

В субботу "Юнайтед" совершил свою четвертую потерю очков в шести последних матчах Премьер-Лиги, сыграв дома с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.



После матча в социальных сетях распространились довольно странные кадры из прямой трансляции BT Sport. На видео Роналду плюет в правую от себя сторону, и часть его слюны попадает в Элангу.



Теперь болельщики гадают, были ли умышленными действия Криштиану в отношении Энтони, чей роковой промах в серии послематчевых пенальти против "Мидлсбро" на прошлой неделе обернулся для "Юнайтед" вылетом из Кубка Англии. Некоторые даже призывают FA вмешаться и наказать пятикратного обладателя "Золотого мяча".



