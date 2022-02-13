Роналду плюнул в Элангу

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, предположительно, плюнул в своего партнера по команде Энтони Элангу.

В субботу "Юнайтед" совершил свою четвертую потерю очков в шести последних матчах Премьер-Лиги, сыграв дома с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.

После матча в социальных сетях распространились довольно странные кадры из прямой трансляции BT Sport. На видео Роналду плюет в правую от себя сторону, и часть его слюны попадает в Элангу.

Теперь болельщики гадают, были ли умышленными действия Криштиану в отношении Энтони, чей роковой промах в серии послематчевых пенальти против "Мидлсбро" на прошлой неделе обернулся для "Юнайтед" вылетом из Кубка Англии. Некоторые даже призывают FA вмешаться и наказать пятикратного обладателя "Золотого мяча".


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия, Роналду, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. gunars 13.02.2022 00:13 # gunars
    пиз**ц, да он не в него, ракус не тот ахахаха
    поджигатели)

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  2. yela 13.02.2022 00:13 # yela
    И это то, чем гордятся болельщики МЮ?
    Подождите до конца сезона и этот гелевый пидор будет плевать в фанатов

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  3. cuckoldsessions 13.02.2022 00:06 # cuckoldsessions
    Позорник гелевый

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