Роналду плюнул в Элангу
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, предположительно, плюнул в своего партнера по команде Энтони Элангу.
В субботу "Юнайтед" совершил свою четвертую потерю очков в шести последних матчах Премьер-Лиги, сыграв дома с "Саутгемптоном" только вничью — 1:1.
После матча в социальных сетях распространились довольно странные кадры из прямой трансляции BT Sport. На видео Роналду плюет в правую от себя сторону, и часть его слюны попадает в Элангу.
Теперь болельщики гадают, были ли умышленными действия Криштиану в отношении Энтони, чей роковой промах в серии послематчевых пенальти против "Мидлсбро" на прошлой неделе обернулся для "Юнайтед" вылетом из Кубка Англии. Некоторые даже призывают FA вмешаться и наказать пятикратного обладателя "Золотого мяча".
Did Ronaldo spit on Elanga? pic.twitter.com/SWab01mcK6— Sammy⚒️ (@Sammywhu_) February 12, 2022
13.02.2022 00:05
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Последние комментарии:
пиз**ц, да он не в него, ракус не тот ахахаха
поджигатели)
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И это то, чем гордятся болельщики МЮ?
Подождите до конца сезона и этот гелевый пидор будет плевать в фанатов
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Позорник гелевый
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