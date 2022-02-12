Хаверц: "Нервничал, исполняя пенальти"
Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что нервничал, исполняя пенальти в финале клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса".
Забив победный мяч в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, сегодня Хаверц отметился еще одним невероятным важным голом.
Кай реализовал пенальти на исходе экстра-таймов, чем обеспечил "Челси" победу 2:1 над "Палмейрасом" и очередной трофей.
"Это удивительно. Став чемпионами Европы, теперь мы стали чемпионами мира. Это звучит лучше".
"Если честно, я нервничал, исполняя пенальти. Это был важный пенальти, безумно важный. Хорошо, что я взял нервы под контроль. Я очень рад".
"Я был третьим пенальтистом команды, но единственным, оставшимся на поле".
"Мои партнеры по команде доверились мне. Я с детства мечтал об этом. Это удивительное ощущение", — сообщил Хаверц Channel 4.
12.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
Озабоченный петух с гейским отклонением фуу
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Не очень то и видно по Хаверцу было! Вот когда Мане на КАН пробивал пенал и не забил то очень было видно что волнение зашкаливало у негрёнка
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Настоящий Ариец
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Я чё то не заметил. Технично и хладнокровно положил.
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Император
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КАЙ "Стальные Яйца" ХАВЕРЦ!Это вам не лошок чмоне, который чуть не подставил ИМПЕРАТОРА МЕНДИ.
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