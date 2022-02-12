Хаверц: "Нервничал, исполняя пенальти"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что нервничал, исполняя пенальти в финале клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса".

Забив победный мяч в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, сегодня Хаверц отметился еще одним невероятным важным голом.



Кай реализовал пенальти на исходе экстра-таймов, чем обеспечил "Челси" победу 2:1 над "Палмейрасом" и очередной трофей.



"Это удивительно. Став чемпионами Европы, теперь мы стали чемпионами мира. Это звучит лучше".



"Если честно, я нервничал, исполняя пенальти. Это был важный пенальти, безумно важный. Хорошо, что я взял нервы под контроль. Я очень рад".



"Я был третьим пенальтистом команды, но единственным, оставшимся на поле".



"Мои партнеры по команде доверились мне. Я с детства мечтал об этом. Это удивительное ощущение", — сообщил Хаверц Channel 4.