Хаверц: "Нервничал, исполняя пенальти"

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что нервничал, исполняя пенальти в финале клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса".

Забив победный мяч в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, сегодня Хаверц отметился еще одним невероятным важным голом.

Кай реализовал пенальти на исходе экстра-таймов, чем обеспечил "Челси" победу 2:1 над "Палмейрасом" и очередной трофей.

"Это удивительно. Став чемпионами Европы, теперь мы стали чемпионами мира. Это звучит лучше".

"Если честно, я нервничал, исполняя пенальти. Это был важный пенальти, безумно важный. Хорошо, что я взял нервы под контроль. Я очень рад".

"Я был третьим пенальтистом команды, но единственным, оставшимся на поле".

"Мои партнеры по команде доверились мне. Я с детства мечтал об этом. Это удивительное ощущение", — сообщил Хаверц Channel 4.


Метки клубный Чемпионат Мира, Палмейрас, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 865

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 12.02.2022 23:40 # chr1s8rown
    Озабоченный петух с гейским отклонением фуу

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  2. chelsiukpro 12.02.2022 23:21 # chelsiukpro
    Не очень то и видно по Хаверцу было! Вот когда Мане на КАН пробивал пенал и не забил то очень было видно что волнение зашкаливало у негрёнка

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  3. largo-winch 12.02.2022 23:20 # largo-winch
    Настоящий Ариец

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  4. palach221078 12.02.2022 23:10 # palach221078
    Я чё то не заметил. Технично и хладнокровно положил.

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  5. meshuggah 12.02.2022 23:08 # meshuggah
    Император

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  6. jirrort 12.02.2022 23:06 # jirrort
    КАЙ "Стальные Яйца" ХАВЕРЦ!Это вам не лошок чмоне, который чуть не подставил ИМПЕРАТОРА МЕНДИ.

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