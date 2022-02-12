"Сити" сокрушил "Норвич" благодаря хет-трику Стерлинга
Хет-трик Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" сокрушить на выезде "Норвич" со счетом 0:4.
В стартовый состав "канареек" вернулись Билли Гилмор и Джош Сарджент, заменив Адама Иду и Пшемышлава Плахету.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе роскошь поменять половину полевых игроков, доверившись Натану Аке, Кайлу Уолкеру, Александру Зинченко, Фернандиньо и Илкаю Гюндогану.
"Норвич" едва не пропустил уже в самом начале. На третьей минуте голкипер хозяев Ангус Ганн отразил два удара Фолена в упор, и хотя Фил закатил мяч с третьей попытки, уже был зафиксирован офсайд.
Спустя всего пару минут Бернарду Силва, оказавшись на правом краю штрафной, пробил по направлению дальнего угла ворот — штанга!
Правды ради, "канарейки" не прижимались всей командой к своим воротам и пытались контратаковать, насколько это возможно. Однажды едва не сработало — на 18-й минуте Грант Хенли пробил головой в основание штанги.
Довольно открытая манера игры "Норвича" не довела до добра. На 31-й минут Кайл Уолкер перевел мяч с правого фланга на противоположный край, где Рахим Стерлинг улучшил свою позицию и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "Сити" стал доминировать над соперником, который уже не мог огрызаться и был всецело сосредоточен на обороне.
Второй тайм начался со второго гола "горожан". Гюндоган прострелил во вратарскую, где Фоден словно лев поборолся за мяч и в конце концов заставил его пересечь линию — 0:2.
Далее "канарейки" просто играли без мяча. Гости чувствовали себя предельно комфортно и на 70-й минуте сделали счет разгромным. Рубен Диаш сделал скидку вдоль ворот, а Стерлинг открылся на дальней штанге и головой поразил цель — 0:3.
Точку в матче поставил все тот же Стерлинг. Ганн отразил удар Рахима с пенальти, заработанного вышедшим на замену Лиамом Делапом, но сам Рахим первым поспел на добивание — 0:4.
"Норвич" произвел неплохое впечатление в начале матча и даже пытался дерзить фавориту, но в итоге гораздо более высокий класс "Сити" сделал свое дело.
"Норвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.02.2022 22:25
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КОРОЛИ!
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заменив Адама Иду и Пшемышлава Плахету.
Мышеловка какая то!
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Стерлинг играет на целый фунт. А один недалекий хочет, чтоб тот вернулся в Ливер)
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