"Сити" сокрушил "Норвич" благодаря хет-трику Стерлинга

Рахим Стерлинг Хет-трик Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" сокрушить на выезде "Норвич" со счетом 0:4.

В стартовый состав "канареек" вернулись Билли Гилмор и Джош Сарджент, заменив Адама Иду и Пшемышлава Плахету.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе роскошь поменять половину полевых игроков, доверившись Натану Аке, Кайлу Уолкеру, Александру Зинченко, Фернандиньо и Илкаю Гюндогану.

"Норвич" едва не пропустил уже в самом начале. На третьей минуте голкипер хозяев Ангус Ганн отразил два удара Фолена в упор, и хотя Фил закатил мяч с третьей попытки, уже был зафиксирован офсайд.

Спустя всего пару минут Бернарду Силва, оказавшись на правом краю штрафной, пробил по направлению дальнего угла ворот — штанга!

Правды ради, "канарейки" не прижимались всей командой к своим воротам и пытались контратаковать, насколько это возможно. Однажды едва не сработало — на 18-й минуте Грант Хенли пробил головой в основание штанги.

Довольно открытая манера игры "Норвича" не довела до добра. На 31-й минут Кайл Уолкер перевел мяч с правого фланга на противоположный край, где Рахим Стерлинг улучшил свою позицию и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

Открыв счет, "Сити" стал доминировать над соперником, который уже не мог огрызаться и был всецело сосредоточен на обороне.

Второй тайм начался со второго гола "горожан". Гюндоган прострелил во вратарскую, где Фоден словно лев поборолся за мяч и в конце концов заставил его пересечь линию — 0:2.

Далее "канарейки" просто играли без мяча. Гости чувствовали себя предельно комфортно и на 70-й минуте сделали счет разгромным. Рубен Диаш сделал скидку вдоль ворот, а Стерлинг открылся на дальней штанге и головой поразил цель — 0:3.

Точку в матче поставил все тот же Стерлинг. Ганн отразил удар Рахима с пенальти, заработанного вышедшим на замену Лиамом Делапом, но сам Рахим первым поспел на добивание — 0:4.

"Норвич" произвел неплохое впечатление в начале матча и даже пытался дерзить фавориту, но в итоге гораздо более высокий класс "Сити" сделал свое дело.

"Норвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 22:25

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  1. madchester 12.02.2022 22:44 # madchester
    КОРОЛИ!

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  2. largo-winch 12.02.2022 22:36 # largo-winch
    заменив Адама Иду и Пшемышлава Плахету.

    Мышеловка какая то!

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  3. takernotagiver 12.02.2022 22:29 # takernotagiver
    Стерлинг играет на целый фунт. А один недалекий хочет, чтоб тот вернулся в Ливер)

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