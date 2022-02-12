"Челси" стал клубным чемпионом Мира
"Челси" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финальном матче победив бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.
Первые 45 минут матча в Абу-Даби не принесли голов, а вскоре после начала второго тайма Ромелу Лукаку головой замкнул подачу Каллума Хадсон-Одои с левого фланга — 1:0.
Однако уже спустя считанные минуты "синие" получили пенальти в свои ворота за игру рукой Тиаго Силвы, и Рафаэль Вейга реализовал 11-метровый — 1:1.
Выяснение отношений плавно перетекло в экстра-таймы, и когда уже казалось, что серии послематчевых пенальти не избежать, игрок "Палмейраса" сыграл рукой, и Кай Хаверц принес своей команде победу с точки — 2:1.
"Челси" завоевал последний трофей, которого не хватало в коллекции Романа Абрамовича, и теперь по праву может называться лучшим клубом в мире.
"Челси" (Англия) — "Палмейрас" (Бразилия) — 2:1 (0:0) после экстра-таймов
Голы: Лукаку 55, Хаверц 117 (пен) — Вейга 64 (пен).
"Челси": Менди, Кристенсен (Сарр 90), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Зийеш 90), Хадсон-Одои (Ньигес 77), Маунт (Пулишич 31), Хаверц, Лукаку (Вернер 76).
12.02.2022 22:10
Просмотров: 2155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Барклаян и Саулько
(ответить)
Хаверц крут хотя бы тем, что у него нервы стальные пздц. Он младше всех на фупле, но шо в ЛЧ, шо на кчм в нужный момент ебац хладнокровный. Уверен, что добрая половина игроков АПЛ как минимум в одной из этих ситуаций обоcpaлась от давления.
(ответить)
Лучший клуб мира!
(ответить)
А Барклею за што золотую медальку дали?
(ответить)
12.02.2022 22:13 #
bezviz
ЛУЧШИЕ В МИРЕ!! шо по лузерке?
Источник: http://fapl.ru/posts/91364/?c=1#c7500094
--------------------------------------------------------------------------
21.12.2019 23:38 #
bezviz
кчм
суперкубок европы
трофимашина 6лять)) это не то что не трофеи, это даже не на одном уровне с е6аным кубком лиги) то есть никто даже за кубок не считает, просто пластмассовые кубки, а колбасники уже обкончались от радости, вот она, 13 летняя бестрофейная засуха, что даже любое говно за концетку принимают и с удовольствием хавают, вообще колбасники мне напоминают таких вечных бомжей, который впервые случайно выбились в люди) смешно читать если честно, фапл их 6лять, всех победили, всех изжили, ахах) летом клоп уходит в баварию\сборную и лузерка превратится в тыкву, а вы думали зачем он контракт подписал? конечно же чтобы лузерке достались пару копеек с бегства клопа
Источник: http://fapl.ru/posts/75507/?c=1
(ответить)
у Хаверца уже 2 золотых гола, которые принесли трофеи
шо по жмоте??? или эта чепуха только норвичам может забивать беспонтовые и ничего не значащие голы???
(ответить)
Самый фейк как Кенеди получил медальку :))) с аренды забрали на лавку не разу не где не сыграл....
(ответить)
Просто повелители вселенной!!!
(ответить)
Капец, выиграли в каком-то выставочнм матче и столько шума))))
(ответить)
пенсов-братишек с победой!
(ответить)
Менди два матча последних матча чемпион Африки, чемпион мира
Шо там по бестрофейному подзалупалю?
(ответить)
Менди за год в ЧЕЛСИ урвал 4 кубка! ЛЧ СУПЕР КУБОК АФРИКА ЧМ а был каком то клубишке во Франций
(ответить)
Челси" завоевал последний трофей, которого не хватало в коллекции Романа Абрамовича, и теперь по праву может называться лучшим клубов в мире.
Источник: http://fapl.ru/posts/91364/?c=1#c7500093
(ответить)
Левая пенка
Расстояние метр рука прижата все гейпенсы собаки как хуйверс как шакалы накинулись на судью евреи сука https://youtube.com/shorts/fk9CB2-F6AM?feature=share
(ответить)
С победой пацаны!!!
(ответить)
Челси теперь золотой унитаз
(ответить)
Ну с такими новостями можно уже и на Украину не нападать.
(ответить)
Вообще Лукаку надо бы там оставить, этот каратель аль-хилялей и диких обезьян (на поверку оказавшихся не такими уж и дикими) нашёл своих клиентов. Стал бы там новым королём Конгом. Но нет же, эти суки его повезут назад в дождливый хмурый ковидный Лондон и будут требовать, чтобы он всё-таки бегал и забивал в Англии.
(ответить)
На плюс морали лч еще одну забираем нахой!!!!
(ответить)
Раз все трофеи собрал Абрамка ( странно шо до этого дня не могли оформить такой более-менее изичный трофей), то стоит ему уже заворачивать проект
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий