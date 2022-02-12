"Челси" стал клубным чемпионом Мира

"Челси" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финальном матче победив бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.

Первые 45 минут матча в Абу-Даби не принесли голов, а вскоре после начала второго тайма Ромелу Лукаку головой замкнул подачу Каллума Хадсон-Одои с левого фланга — 1:0.



Однако уже спустя считанные минуты "синие" получили пенальти в свои ворота за игру рукой Тиаго Силвы, и Рафаэль Вейга реализовал 11-метровый — 1:1.



Выяснение отношений плавно перетекло в экстра-таймы, и когда уже казалось, что серии послематчевых пенальти не избежать, игрок "Палмейраса" сыграл рукой, и Кай Хаверц принес своей команде победу с точки — 2:1.



"Челси" завоевал последний трофей, которого не хватало в коллекции Романа Абрамовича, и теперь по праву может называться лучшим клубом в мире.



"Челси" (Англия) — "Палмейрас" (Бразилия) — 2:1 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Лукаку 55, Хаверц 117 (пен) — Вейга 64 (пен).



"Челси": Менди, Кристенсен (Сарр 90), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Зийеш 90), Хадсон-Одои (Ньигес 77), Маунт (Пулишич 31), Хаверц, Лукаку (Вернер 76).