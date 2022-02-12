"Челси" стал клубным чемпионом Мира

Кай Хаверц "Челси" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира, в финальном матче победив бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.

Первые 45 минут матча в Абу-Даби не принесли голов, а вскоре после начала второго тайма Ромелу Лукаку головой замкнул подачу Каллума Хадсон-Одои с левого фланга — 1:0.

Однако уже спустя считанные минуты "синие" получили пенальти в свои ворота за игру рукой Тиаго Силвы, и Рафаэль Вейга реализовал 11-метровый — 1:1.

Выяснение отношений плавно перетекло в экстра-таймы, и когда уже казалось, что серии послематчевых пенальти не избежать, игрок "Палмейраса" сыграл рукой, и Кай Хаверц принес своей команде победу с точки — 2:1.

"Челси" завоевал последний трофей, которого не хватало в коллекции Романа Абрамовича, и теперь по праву может называться лучшим клубом в мире.

"Челси" (Англия) — "Палмейрас" (Бразилия) — 2:1 (0:0) после экстра-таймов

Голы: Лукаку 55, Хаверц 117 (пен) — Вейга 64 (пен).

"Челси": Менди, Кристенсен (Сарр 90), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Зийеш 90), Хадсон-Одои (Ньигес 77), Маунт (Пулишич 31), Хаверц, Лукаку (Вернер 76).


Метки клубный Чемпионат Мира, Палмейрас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 22:10

Количество просмотров Просмотров: 2155

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. asnural 12.02.2022 22:45 # asnural
    Барклаян и Саулько

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  2. m-ballack 12.02.2022 22:45 # m-ballack
    Хаверц крут хотя бы тем, что у него нервы стальные пздц. Он младше всех на фупле, но шо в ЛЧ, шо на кчм в нужный момент ебац хладнокровный. Уверен, что добрая половина игроков АПЛ как минимум в одной из этих ситуаций обоcpaлась от давления.

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  3. meshuggah 12.02.2022 22:44 # meshuggah
    Лучший клуб мира!

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  4. m-ballack 12.02.2022 22:42 # m-ballack
    А Барклею за што золотую медальку дали?

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  5. sausage 12.02.2022 22:42 # sausage
    12.02.2022 22:13 #
    bezviz

    ЛУЧШИЕ В МИРЕ!! шо по лузерке?

    Источник: http://fapl.ru/posts/91364/?c=1#c7500094
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    21.12.2019 23:38 #
    bezviz

    кчм
    суперкубок европы

    трофимашина 6лять)) это не то что не трофеи, это даже не на одном уровне с е6аным кубком лиги) то есть никто даже за кубок не считает, просто пластмассовые кубки, а колбасники уже обкончались от радости, вот она, 13 летняя бестрофейная засуха, что даже любое говно за концетку принимают и с удовольствием хавают, вообще колбасники мне напоминают таких вечных бомжей, который впервые случайно выбились в люди) смешно читать если честно, фапл их 6лять, всех победили, всех изжили, ахах) летом клоп уходит в баварию\сборную и лузерка превратится в тыкву, а вы думали зачем он контракт подписал? конечно же чтобы лузерке достались пару копеек с бегства клопа

    Источник: http://fapl.ru/posts/75507/?c=1

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  6. bezviz 12.02.2022 22:41 # bezviz
    у Хаверца уже 2 золотых гола, которые принесли трофеи

    шо по жмоте??? или эта чепуха только норвичам может забивать беспонтовые и ничего не значащие голы???

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  7. chelsiukpro 12.02.2022 22:37 # chelsiukpro
    Самый фейк как Кенеди получил медальку :))) с аренды забрали на лавку не разу не где не сыграл....

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  8. jirrort 12.02.2022 22:36 # jirrort
    Просто повелители вселенной!!!

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  9. takernotagiver 12.02.2022 22:35 # takernotagiver
    Капец, выиграли в каком-то выставочнм матче и столько шума))))

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  10. lfcynwa 12.02.2022 22:33 # lfcynwa
    пенсов-братишек с победой!

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  11. meshuggah 12.02.2022 22:32 # meshuggah
    Менди два матча последних матча чемпион Африки, чемпион мира
    Шо там по бестрофейному подзалупалю?

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  12. chelsiukpro 12.02.2022 22:32 # chelsiukpro
    Менди за год в ЧЕЛСИ урвал 4 кубка! ЛЧ СУПЕР КУБОК АФРИКА ЧМ а был каком то клубишке во Франций

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  13. thegodfather 12.02.2022 22:31 # thegodfather
    Челси" завоевал последний трофей, которого не хватало в коллекции Романа Абрамовича, и теперь по праву может называться лучшим клубов в мире.


    Источник: http://fapl.ru/posts/91364/?c=1#c7500093

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  14. chr1s8rown 12.02.2022 22:31 # chr1s8rown
    Левая пенка
    Расстояние метр рука прижата все гейпенсы собаки как хуйверс как шакалы накинулись на судью евреи сука https://youtube.com/shorts/fk9CB2-F6AM?feature=share

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  15. sexan 12.02.2022 22:28 # sexan
    С победой пацаны!!!

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  16. ian 12.02.2022 22:28 # ian
    Челси теперь золотой унитаз

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  17. m-ballack 12.02.2022 22:26 # m-ballack
    Ну с такими новостями можно уже и на Украину не нападать.

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  18. sausage 12.02.2022 22:26 # sausage
    Вообще Лукаку надо бы там оставить, этот каратель аль-хилялей и диких обезьян (на поверку оказавшихся не такими уж и дикими) нашёл своих клиентов. Стал бы там новым королём Конгом. Но нет же, эти суки его повезут назад в дождливый хмурый ковидный Лондон и будут требовать, чтобы он всё-таки бегал и забивал в Англии.

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  19. thegodfather 12.02.2022 22:26 # thegodfather
    На плюс морали лч еще одну забираем нахой!!!!

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  20. beatles-red 12.02.2022 22:26 # beatles-red
    Раз все трофеи собрал Абрамка ( странно шо до этого дня не могли оформить такой более-менее изичный трофей), то стоит ему уже заворачивать проект

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