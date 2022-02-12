Скоулз: "Хазенхюттль хорошо бы подошел МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль хорошо бы подошел "красным дьяволам".

В субботу Хазенхюттль смог отобрать очки у возглавляющего "Юнайтед" Ральфа Рангника, который в свое время нанял его в "РБ Лейпциг".



Скоулз видит схожие черты в философиях двух Ральфов и считает, что австриец и немец могли бы снова поработать в дуэте, как некогда в Лейпциге.



"Рангник в качестве спортивного директора был правильным выбором в правильное время для "РБ Лейпциг" — он был великолепен".



"И мне всегда нравился Хазенхюттль. Не хочу показаться неуважительным, но в "Саутгемптоне", обладая не самым лучшим составом, он играет в футбол, который приносит результат и который приятно смотреть".



"В "Юнайтед" он столкнулся бы с другого рода давлением. Думаю, люди вокруг этого клуба и особенно фанты больше помышляют о Почеттино или Антонио Конте, которым довелось поработать с клубами посерьезнее".



"Но чем больше я думаю об этом, тем больше чувствую, что это неплохая идея. Он хорошо делает свою работу".



"Возможно, это то, что нужно. У него нет опыта работы с большими игроками в клубе, где от тебя ожидают трофеев. Но, возможно, в "Юнайтед" больше нет ожиданий немедленных побед".



"Это может быть шанс для перезагрузки или перестройки. Клуб нуждается в новых молодых игроках. Мы сильно отстаем, особенно от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Так что это может быть хорошая возможности прийти и наложить свой отпечаток. Думаю, Рангник пытается играть так, как играет "Саутгемптон". Пытается играть с высоким прессингом, и я думаю, он бы хорошо подошел свежей, молодой, новой команде", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.