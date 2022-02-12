Лэмпард одержал первую победу с "Эвертоном" в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард отпраздновал свою первую победу в качестве главного тренера "Эвертона" в Премьер-Лиге, сокрушив "Лидс" со счетом 3:0.

"Ириски" довольно невыразительно сыграли против "Ньюкасла" в минувший вторник, но этот матч начали с места в карьер, открыв счет уж на 10-й минуте. Это Шеймус Коулмен с метра занес мяч в ворота — 1:0.

В середине первого тайма Майкл Кин замкнул подачу углового и удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Что-либо изменить во втором тайме "Лидс" не смог. "Эвертон" по-прежнему выглядел лучше и в итоге сделал счет разгромным. Это Энтони Гордон слегка подправил мяч после дальнего удара Ришарлисона — 3:0.

Одержав эту победу "ириски" не смогли сдвинуться с 16-го места, но от зоны вылета отдалились.

"Эвертон" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 20:00

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