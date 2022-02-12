Рангник: "Это было очень похоже на предыдущие матчи"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник посетовал, что против "Саутгемптона" повторилась история предыдущих матчей.

Как и несколько предыдущих матчей, "Юнайтед" очень нестабильно провел игру с "Саутгемптоном" и не смог забить больше одного гола.



"Красные дьяволы" лучше стартовали и даже открыли счет, но затем упустили контроль над игрой и позволили сопернику уйти от поражения. По словам Рангника, ему тяжело смириться с тем, что матч закончился 1:1.



"К сожалению, это было очень похоже на предыдущие матчи. Это уже четвертый матч, когда мы выходим вперед, но набираем одно очко вместо трех. С этим сложно смириться, но нужно принять реальность".



"Мы очень хорошо провели первые полчаса. Я был доволен нашей игрой. Мы не позволяли им создавать большого количества моментов, но они контратаковали в первом тайм и забили быстрый гол во втором тайме".



"После этого игра стала открытой, каждая команда имела моменты. Наши моменты были более явными, однако прямо сейчас нам сложно сохранять свое хладнокровие и свою структуру дольше первого тайма", — сообщил Рангник BBC.