"Челси" планирует повысить Колвилла до первой команды

"Челси" планирует перевести в первую команду защитника Леви Колвилла со следующего сезона.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель весьма удивил, когда прошлым летом сделал из Трево Чалобы члена первой команды и сразу же стал привлекать молодого защитника к матчам.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, теперь "синие" хотят сделать то же самое с очередным продуктом своей академии в лице 18-летнего Колвилла.



Этот сезон Колвилл проводит на правах аренды за "Хаддерсфилд", где выглядит просто блестяще. "Терьеры" уже сделали запрос насчет доступности Леви на следующую кампанию однако им было сказано, что у Тухеля есть планы на юниора.



Ожидается, что Колвилл получит возможность произвести впечатление на Тухеля во время предсезонного периода. Возможный уход из клуба Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена, чьи контракты истекают летом, только повышает шансы Леви на успех.