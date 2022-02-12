"Челси" планирует повысить Колвилла до первой команды

Леви Колвилл "Челси" планирует перевести в первую команду защитника Леви Колвилла со следующего сезона.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель весьма удивил, когда прошлым летом сделал из Трево Чалобы члена первой команды и сразу же стал привлекать молодого защитника к матчам.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, теперь "синие" хотят сделать то же самое с очередным продуктом своей академии в лице 18-летнего Колвилла.

Этот сезон Колвилл проводит на правах аренды за "Хаддерсфилд", где выглядит просто блестяще. "Терьеры" уже сделали запрос насчет доступности Леви на следующую кампанию однако им было сказано, что у Тухеля есть планы на юниора.

Ожидается, что Колвилл получит возможность произвести впечатление на Тухеля во время предсезонного периода. Возможный уход из клуба Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена, чьи контракты истекают летом, только повышает шансы Леви на успех.


Метки Колвилл, Хаддерсфилд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 12.02.2022 18:09 # skydreams
    Топарики всё спавнятся и спавнятся!

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  2. meshuggah 12.02.2022 18:02 # meshuggah
    Ебать очередной топарик с академии

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