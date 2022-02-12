"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном"
"Манчестер Юнайтед" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, не сумев дожать колючий "Саутгемптон" на своем поле — 1:1.
Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Эдинсона Кавани.
Стартовый состав "святых" не изменился по сравнению с победой 2:3 над "Тоттенхэмом".
Матч начался очень даже бодро. На седьмой минуте Роналду вышел на убойную позицию, проскочил мимо голкипера и катнул мяч в пустые ворота, однако в последний момент гостей спас Ромен Перро.
На девятой минуте "Саутгемптон" ответил своим моментом, но Че Адамс, пытаясь подстроиться под мяч, пробил головой в сторону от ворот. Тут же "Юнайтед" провел контратаку, однако Джейдон Санчо, решивший не делиться с партнерами, не смог пробить Фрэйзера Форстера.
Сделав небольшую паузу, на 21-й минуте "Юнайтед" открыл счет. Рэшфорд промчался по правому флангу, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, куда уже подоспел Санчо — 1:0.
Пропустив, довольно скоро "святые" прибрали инициативу и владели ей в остатке тайма. Пару раз у ворот Давида Де Хеа было по-настоящему горячо.
Перед самым перерывом Поль Погба из центра штрафной поразил ворота после передачи с левого края от Роналду, однако Криштиану угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
А второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Мохамед Эльюнусси сделал передачу на левый край штрафной, откуда Адамс пробил низом с касанием дальней штанги — 1:1.
Чуть потоптавшись на месте, хозяева пошли большими силами вперед, подвергнув соперника давлению, однако гости всегда были готовы показать зубы.
"Юнайтед" мог с одинаковой вероятностью как забить, так и пропустить. На 72-й минуте Роналду головой поразил ворота Форстера после розыгрыша штрафного, однако вновь вмешался офсайд.
Счет уже не изменился, хотя в компенсированное время у "дьяволов" был реальный шанс вырвать победу — Форстер в падении вытащил мяч после удара Харри Магуайра головой.
После того, как "Юнайтед" открыл счет на 21-й минуте, "Саутгемптон" смотрелся не хуже, а временами просто переигрывал хозяев. Ничья выглядит более-менее справедливым результатом.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче
12.02.2022 17:30
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Последние комментарии:
Там Бохум ебет баварку лол
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Манки шлюхи так же сосут как и мочестыр сытей пхехехехехехехехех прям шлюхи эти клубишки из обоссанного мочестыра пхихихихихихихихихихихих
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кончи
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у Арсенала и ТТХ просто зеленый свет на борьбу за 4ку
посмотрим кто обосрется сильнее
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Не знаю кто нас проклял (с)
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ахахаххахаха топ 4 обеспечен долблоебам деревенским
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Позор Манчестера!
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Не знаю, что тут думают «эксперты всея FAPLа», но на мой скромный дилетант скиф взгляд, у Юнайтед при Рангнике появились хоть намеки на командную игр. Даже в сегодняшнем матче 7 из 8 ударов в створ могли закончиться голом (а момент с Кришем, должен был быть гол). В отличие от времён с Уле у руля, когда за матч наносили 1-2 удара в створ и умудрялись выигрывать, то сейчас красные создают уйму моментов в каждом матче, но реализация это просто тихий ужас. Рангник не виноват, что они портят один момент за другим, плюс не нужно забывать, что это не он набирал этих калек в команду. Сейчас хотя игру Юнайтед приятно смотреть, но видно, что большая часть именно этих игроков не могут, а скорее не хотят играть в энергозатратный футбол Ральфа все 90 минут. Магуайр и Рэшфорд, это просто тихий ужас, Роналду не будет рвать зад за команду, но Санчо наоборот начал показывать зачем его брали, как и Погба показывает очень классный футбол. Думаю Ральф проделывает очень хорошо всю черновую работу до прихода постоянного тренера, по крайней мере, при нем команда начала играть в атакующий футбол с множеством моментов, а реализация придёт с приходом более качественных игроков.
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Че там фатима ещё одно заработанное очко? Саси маленькая моя
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изучайте процессы...
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...все идет как я и предсказывал...
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Чёт МЮ совсем зафейлился. Такая возможность залететь в 4-ку и плотно там засесть, а они теряют очки с Бёрнли и Сотоном(
Ну а святые красавцы просто, последние три матча: с МанСити - ничейка, с Тоттенхэмом - победа в гостях, с МЮ - ничейка на ОТ. Им бы ещё легенду Челси в следующий уикенд нахлабучить и можно Хазенхютля тренером месяца назначать.
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Маню похоже не готов к футболу рангника, начинают матч в быстром темпе, но через полчаса сдуваются, явно не хватает ни физухи, ни выучки, чтобы целиком ровно отыграть, от того и постоянные провалы в защите во 2 тайме в любом матче. Им надо смотреть на старших товарищей, тот же ливерпуль отрезками ебашит, между которыми стараются держать мяч, таким образом ровные 90 минут и выходят
(ответить)
Так и знал, хоть ставь
(ответить)
михайло где анонс Челси - палмейрас?
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Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" завершат этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
По мнению Фердинанда, ни одному из претендентов на четвертое место не хватает стабильности, однако Рио верит, что команда Ральфа Рангника обеспечит себе путевку в Лигу Чемпионов.
"Думаю, "Юнайтед" справится. Думаю, они начнут забивать больше голов и выиграют нужное количество матчей, чтобы попасть в топ-4".
Манковский безвиз.
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Рендж Ральфик четко ведет команду.
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Очередной гавёный матч у МЮ. Просто ужас насколько слабо, это не команда. Никакого рисунка игры нет. Понятно, что коучу нужно время бла бла и всё такое, так ведь хуже играют, чем при Олеге. Рангнику в центре поля не нужны опорники, а там проходной двор. Второй матч подряд там никого кроме Томини. Нахера убрал его непонятно, Саут просто от своей штрафной идет до чужой и никто нне мешает им. Лепотааа блеать! К штабу претензии по Рону, по тупому Маге, и в целом по организации игры во всех линиях. Как они собираютя в ЛЧЧ играть х их знает. А состав (вроде) по именам то пздц какой и бабла у клуба полно, да и вообще никаких проблем нет - они все только на поле.
Эра Глэйзеров долна закончиться, пусть уёбывают и оставят клуб.
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Ахахахаха.
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