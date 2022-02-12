"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном"

Че Адамс "Манчестер Юнайтед" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, не сумев дожать колючий "Саутгемптон" на своем поле — 1:1.

Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Эдинсона Кавани.

Стартовый состав "святых" не изменился по сравнению с победой 2:3 над "Тоттенхэмом".

Матч начался очень даже бодро. На седьмой минуте Роналду вышел на убойную позицию, проскочил мимо голкипера и катнул мяч в пустые ворота, однако в последний момент гостей спас Ромен Перро.

На девятой минуте "Саутгемптон" ответил своим моментом, но Че Адамс, пытаясь подстроиться под мяч, пробил головой в сторону от ворот. Тут же "Юнайтед" провел контратаку, однако Джейдон Санчо, решивший не делиться с партнерами, не смог пробить Фрэйзера Форстера.

Сделав небольшую паузу, на 21-й минуте "Юнайтед" открыл счет. Рэшфорд промчался по правому флангу, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, куда уже подоспел Санчо — 1:0.

Пропустив, довольно скоро "святые" прибрали инициативу и владели ей в остатке тайма. Пару раз у ворот Давида Де Хеа было по-настоящему горячо.

Перед самым перерывом Поль Погба из центра штрафной поразил ворота после передачи с левого края от Роналду, однако Криштиану угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

А второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Мохамед Эльюнусси сделал передачу на левый край штрафной, откуда Адамс пробил низом с касанием дальней штанги — 1:1.

Чуть потоптавшись на месте, хозяева пошли большими силами вперед, подвергнув соперника давлению, однако гости всегда были готовы показать зубы.

"Юнайтед" мог с одинаковой вероятностью как забить, так и пропустить. На 72-й минуте Роналду головой поразил ворота Форстера после розыгрыша штрафного, однако вновь вмешался офсайд.

Счет уже не изменился, хотя в компенсированное время у "дьяволов" был реальный шанс вырвать победу — Форстер в падении вытащил мяч после удара Харри Магуайра головой.

После того, как "Юнайтед" открыл счет на 21-й минуте, "Саутгемптон" смотрелся не хуже, а временами просто переигрывал хозяев. Ничья выглядит более-менее справедливым результатом.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 17:30

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.02.2022 18:11 # mancityman
    Там Бохум ебет баварку лол

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  2. roberto-89 12.02.2022 18:11 # roberto-89
    Манки шлюхи так же сосут как и мочестыр сытей пхехехехехехехехех прям шлюхи эти клубишки из обоссанного мочестыра пхихихихихихихихихихихих

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  3. mugabe 12.02.2022 18:11 # mugabe
    кончи

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  4. wengerrrro 12.02.2022 18:06 # wengerrrro
    у Арсенала и ТТХ просто зеленый свет на борьбу за 4ку
    посмотрим кто обосрется сильнее

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  5. largo-winch 12.02.2022 18:03 # largo-winch
    Не знаю кто нас проклял (с)

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  6. speedwagon-ars 12.02.2022 18:02 # speedwagon-ars
    ахахаххахаха топ 4 обеспечен долблоебам деревенским

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  7. mancityman 12.02.2022 17:53 # mancityman
    Позор Манчестера!

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  8. diablo182 12.02.2022 17:51 # diablo182
    Не знаю, что тут думают «эксперты всея FAPLа», но на мой скромный дилетант скиф взгляд, у Юнайтед при Рангнике появились хоть намеки на командную игр. Даже в сегодняшнем матче 7 из 8 ударов в створ могли закончиться голом (а момент с Кришем, должен был быть гол). В отличие от времён с Уле у руля, когда за матч наносили 1-2 удара в створ и умудрялись выигрывать, то сейчас красные создают уйму моментов в каждом матче, но реализация это просто тихий ужас. Рангник не виноват, что они портят один момент за другим, плюс не нужно забывать, что это не он набирал этих калек в команду. Сейчас хотя игру Юнайтед приятно смотреть, но видно, что большая часть именно этих игроков не могут, а скорее не хотят играть в энергозатратный футбол Ральфа все 90 минут. Магуайр и Рэшфорд, это просто тихий ужас, Роналду не будет рвать зад за команду, но Санчо наоборот начал показывать зачем его брали, как и Погба показывает очень классный футбол. Думаю Ральф проделывает очень хорошо всю черновую работу до прихода постоянного тренера, по крайней мере, при нем команда начала играть в атакующий футбол с множеством моментов, а реализация придёт с приходом более качественных игроков.

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  9. rentv 12.02.2022 17:51 # rentv
    На здании посольства Великобритании в Киеве сняли флаги — Известия

    К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни – "Роскосмос"

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  10. slash-lfc 12.02.2022 17:51 # slash-lfc
    Че там фатима ещё одно заработанное очко? Саси маленькая моя

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  11. superperez101 12.02.2022 17:49 # superperez101
    изучайте процессы...

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  12. superperez101 12.02.2022 17:48 # superperez101
    ...все идет как я и предсказывал...

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  13. sausage 12.02.2022 17:46 # sausage
    Чёт МЮ совсем зафейлился. Такая возможность залететь в 4-ку и плотно там засесть, а они теряют очки с Бёрнли и Сотоном(
    Ну а святые красавцы просто, последние три матча: с МанСити - ничейка, с Тоттенхэмом - победа в гостях, с МЮ - ничейка на ОТ. Им бы ещё легенду Челси в следующий уикенд нахлабучить и можно Хазенхютля тренером месяца назначать.

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  14. liverfun 12.02.2022 17:44 # liverfun
    Маню похоже не готов к футболу рангника, начинают матч в быстром темпе, но через полчаса сдуваются, явно не хватает ни физухи, ни выучки, чтобы целиком ровно отыграть, от того и постоянные провалы в защите во 2 тайме в любом матче. Им надо смотреть на старших товарищей, тот же ливерпуль отрезками ебашит, между которыми стараются держать мяч, таким образом ровные 90 минут и выходят

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  15. b84 12.02.2022 17:43 # b84
    Так и знал, хоть ставь

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  16. bezviz 12.02.2022 17:42 # bezviz
    михайло где анонс Челси - палмейрас?

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  17. sausage 12.02.2022 17:40 # sausage
    Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" завершат этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
    По мнению Фердинанда, ни одному из претендентов на четвертое место не хватает стабильности, однако Рио верит, что команда Ральфа Рангника обеспечит себе путевку в Лигу Чемпионов.
    "Думаю, "Юнайтед" справится. Думаю, они начнут забивать больше голов и выиграют нужное количество матчей, чтобы попасть в топ-4".

    Манковский безвиз.

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  18. brown-ale 12.02.2022 17:39 # brown-ale
    Рендж Ральфик четко ведет команду.

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  19. mancunia-planet 12.02.2022 17:37 # mancunia-planet
    Очередной гавёный матч у МЮ. Просто ужас насколько слабо, это не команда. Никакого рисунка игры нет. Понятно, что коучу нужно время бла бла и всё такое, так ведь хуже играют, чем при Олеге. Рангнику в центре поля не нужны опорники, а там проходной двор. Второй матч подряд там никого кроме Томини. Нахера убрал его непонятно, Саут просто от своей штрафной идет до чужой и никто нне мешает им. Лепотааа блеать! К штабу претензии по Рону, по тупому Маге, и в целом по организации игры во всех линиях. Как они собираютя в ЛЧЧ играть х их знает. А состав (вроде) по именам то пздц какой и бабла у клуба полно, да и вообще никаких проблем нет - они все только на поле.
    Эра Глэйзеров долна закончиться, пусть уёбывают и оставят клуб.

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  20. chelsea-super 12.02.2022 17:36 # chelsea-super
    Ахахахаха.

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