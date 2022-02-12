"Юнайтед" не справился с "Саутгемптоном"

"Манчестер Юнайтед" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, не сумев дожать колючий "Саутгемптон" на своем поле — 1:1.

Относительно 1:1 с "Бернли" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Эдинсона Кавани.



Стартовый состав "святых" не изменился по сравнению с победой 2:3 над "Тоттенхэмом".



Матч начался очень даже бодро. На седьмой минуте Роналду вышел на убойную позицию, проскочил мимо голкипера и катнул мяч в пустые ворота, однако в последний момент гостей спас Ромен Перро.



На девятой минуте "Саутгемптон" ответил своим моментом, но Че Адамс, пытаясь подстроиться под мяч, пробил головой в сторону от ворот. Тут же "Юнайтед" провел контратаку, однако Джейдон Санчо, решивший не делиться с партнерами, не смог пробить Фрэйзера Форстера.



Сделав небольшую паузу, на 21-й минуте "Юнайтед" открыл счет. Рэшфорд промчался по правому флангу, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, куда уже подоспел Санчо — 1:0.



Пропустив, довольно скоро "святые" прибрали инициативу и владели ей в остатке тайма. Пару раз у ворот Давида Де Хеа было по-настоящему горячо.



Перед самым перерывом Поль Погба из центра штрафной поразил ворота после передачи с левого края от Роналду, однако Криштиану угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



А второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Мохамед Эльюнусси сделал передачу на левый край штрафной, откуда Адамс пробил низом с касанием дальней штанги — 1:1.



Чуть потоптавшись на месте, хозяева пошли большими силами вперед, подвергнув соперника давлению, однако гости всегда были готовы показать зубы.



"Юнайтед" мог с одинаковой вероятностью как забить, так и пропустить. На 72-й минуте Роналду головой поразил ворота Форстера после розыгрыша штрафного, однако вновь вмешался офсайд.



Счет уже не изменился, хотя в компенсированное время у "дьяволов" был реальный шанс вырвать победу — Форстер в падении вытащил мяч после удара Харри Магуайра головой.



После того, как "Юнайтед" открыл счет на 21-й минуте, "Саутгемптон" смотрелся не хуже, а временами просто переигрывал хозяев. Ничья выглядит более-менее справедливым результатом.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче