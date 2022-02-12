Клопп ожидает, что выезд к "Бернли" будет тяжелым

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожидания относительно воскресного выезда к "Бернли".

Прямо сейчас "Бернли" располагается на самом дне в Премьер-Лиге, одержав лишь одну победу в сезоне и отставая на четыре очка от спасительного места.

Однако у Клоппа нет никаких сомнений, что его команде придется тяжело на "Терф Мур" — как и всегда.

"Я здесь уже шесть с половиной лет, и выезды к "Бернли" всегда были некомфортными. Не было ни одного матча, когда бы я подумал раньше времени, что игра сделана. Ни разу".

"Учитывая их характер, они всегда остаются в игре. Я имел удовольствие видеть их игру против "Юнайтед" во вторник, и тот матч, наверное, наилучшим образом характеризует Премьер-Лигу".

"Бернли" на дне таблицы, имея матчи в запасе, но тем вечером они показали игру невероятного уровня, особенно во втором тайме".

"Они прессинговали и показали настоящую командную игру, поддерживаемые своим стадионом. Они лучше меня знают, что именно это им и нужно, чтобы остаться в лиге".

"Кажется, когда на дворе февраль, а ты находишься на дне таблицы, никто не придает значения матчам в запасе, но есть большая вероятность, что они останутся в лиге с такой командной игрой".

"Мы должны быть готовы. Это определенно будет тяжелый матч", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 17:00

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  1. meshuggah 12.02.2022 17:49 # meshuggah
    Опять он ноет, также как и хахлы кстати

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  2. true-manc 12.02.2022 17:28 # true-manc
    потаскуха готовится к поркеПользователь получил предупреждение

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  3. electric 12.02.2022 17:28 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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