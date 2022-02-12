Гвардиола "очень доволен" игрой Грилиша
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен игрой своего плеймейкера Джека Грилиша.
Прошлым летом Гвардиола сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, заплатив 100 миллионов фунтов за Джека "Астон Вилле".
С тех пор Грилиш забил только два гола и отдал две результативные передачи, пока не став твердым игроком основы в "Сити". Однако Гвардиола все равно доволен 26-летним англичанином.
"Когда играет, он играет хорошо. Он помог нам оказаться в том положении, в котором мы находимся".
"Он играет на высоком уровне, он изменил свою жизнь, перебравшись из Бирмингема сюда. Он играет очень хорошо — и на фланге, и в центре. Мы очень довольны его игрой", — цитирует Гвардиола Daily Mail.
12.02.2022 16:00
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КОРОЛЬ!!!
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дайте еще лярд на трансферы
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Стомиллионный алко-десантник из Бирмингема - 4 Г+П.
Сорокамиллионный топчик Диого - 13 Г+П.
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