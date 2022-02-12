Гвардиола "очень доволен" игрой Грилиша

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен игрой своего плеймейкера Джека Грилиша.

Прошлым летом Гвардиола сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, заплатив 100 миллионов фунтов за Джека "Астон Вилле".

С тех пор Грилиш забил только два гола и отдал две результативные передачи, пока не став твердым игроком основы в "Сити". Однако Гвардиола все равно доволен 26-летним англичанином.

"Когда играет, он играет хорошо. Он помог нам оказаться в том положении, в котором мы находимся".

"Он играет на высоком уровне, он изменил свою жизнь, перебравшись из Бирмингема сюда. Он играет очень хорошо — и на фланге, и в центре. Мы очень довольны его игрой", — цитирует Гвардиола Daily Mail.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 16:00

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  1. true-manc 12.02.2022 16:36 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. vals1702 12.02.2022 16:16 # vals1702
    дайте еще лярд на трансферы

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  3. dexter 12.02.2022 16:13 # dexter
    Стомиллионный алко-десантник из Бирмингема - 4 Г+П.
    Сорокамиллионный топчик Диого - 13 Г+П.

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