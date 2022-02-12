Фердинанд ожидает, что МЮ попадет в топ-4
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" завершат этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси" находятся на некотором отдалении от остальных команд Премьер-Лиге, однако Фердинанд не видит явного фаворита в борьбе за четвертое место.
По мнению Фердинанда, ни одному из претендентов на четвертое место не хватает стабильности, однако Рио верит, что команда Ральфа Рангника обеспечит себе путевку в Лигу Чемпионов.
"Я надеюсь на это. Надежда всегда есть. Как я уже говорил прежде, в борьбе за попадание в топ-4 нет явного фаворита, способного одержать пять побед подряд или выдать 10-матчевую беспроигрышную серию".
"Никто из них этого не показывает. Никто из команд вроде "Арсенала", "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" не может сказать: "Мы в правильном состоянии духа, мы стабильны в своих результатах и игре".
"Думаю, они смотрят друг на друга и чувствуют: "Я не знаю, что собираются сделать они, и я не знаю, что собираемся сделать мы".
"Думаю, "Юнайтед" справится. Думаю, они начнут забивать больше голов и выиграют нужное количество матчей, чтобы попасть в топ-4", — сообщил Фердинанд BT Sport.
12.02.2022 15:00
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