Коутиньо: "Приятно вернуться в Премьер-Лигу"
Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо рассказал, как он скучал по Премьер-Лиге.
Спустя четыре года посла своего отъезда из "Ливерпуля" в "Барселону" Коутиньо вернулся в Премьер-Лигу, в январе присоединившись к "Вилле" на правах аренды.
Филиппе начал с места в карьер, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги за команду Стивена Джеррарда.
В преддверии воскресного выезда к "Ньюкаслу" 29-летний бразилец признался, что ему очень не хватало атмосферы английского футбола.
"Мне очень нравится здесь. Я скучал по Премьер-Лиге и по людям здесь. Они хорошо ко мне относились, и я скучал по этому. Приятно сюда вернуться".
"Здесь такие напряженные матчи, но мне нравится этот тип футбола. Я должен заново адаптироваться, я стараюсь изо всех сил на тренировках и привыкаю к этому темпу. Это та разница, которая мне очень нравится".
"В Испании играют в другой футбол. В "Барселоне" у тебя больше времени, чтобы распорядиться мячом, и это большое отличие. Но я не хочу жить в прошлом — я в замечательном клубе, я хочу показывать свою лучшую игру и получать от этого удовольствие".
"Здесь на ("Вилла Парк") невероятная, удивительная атмосфера. Я очень скучал по матчам Премьер-Лиги. Здесь на стадионах ощущается напряжение".
"Люди, которых я встречаю здесь на улице, очень милые и ведут себя уважительно. Я скучал по этому. Вот по погоде я не скучал — она слегка холодная, н футбол, клуб и люди здесь очень славные", — сообщил Коутиньо Sky Sports.
12.02.2022 14:00
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Менять на Тимо Вернера
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Жалко, что не вернули. Топарик жи.
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Приятно видеть тебя в нашем клубе, брат!
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Челси далбаебы, его нужно было брать
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