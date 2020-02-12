Коутиньо: "Приятно вернуться в Премьер-Лигу"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо рассказал, как он скучал по Премьер-Лиге.

Спустя четыре года посла своего отъезда из "Ливерпуля" в "Барселону" Коутиньо вернулся в Премьер-Лигу, в январе присоединившись к "Вилле" на правах аренды.

Филиппе начал с места в карьер, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги за команду Стивена Джеррарда.

В преддверии воскресного выезда к "Ньюкаслу" 29-летний бразилец признался, что ему очень не хватало атмосферы английского футбола.

"Мне очень нравится здесь. Я скучал по Премьер-Лиге и по людям здесь. Они хорошо ко мне относились, и я скучал по этому. Приятно сюда вернуться".

"Здесь такие напряженные матчи, но мне нравится этот тип футбола. Я должен заново адаптироваться, я стараюсь изо всех сил на тренировках и привыкаю к этому темпу. Это та разница, которая мне очень нравится".

"В Испании играют в другой футбол. В "Барселоне" у тебя больше времени, чтобы распорядиться мячом, и это большое отличие. Но я не хочу жить в прошлом — я в замечательном клубе, я хочу показывать свою лучшую игру и получать от этого удовольствие".

"Здесь на ("Вилла Парк") невероятная, удивительная атмосфера. Я очень скучал по матчам Премьер-Лиги. Здесь на стадионах ощущается напряжение".

"Люди, которых я встречаю здесь на улице, очень милые и ведут себя уважительно. Я скучал по этому. Вот по погоде я не скучал — она слегка холодная, н футбол, клуб и люди здесь очень славные", — сообщил Коутиньо Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Коутиньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 711

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Последние комментарии:




  1. seregaball 12.02.2022 14:35 # seregaball
    Менять на Тимо Вернера

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  2. vyrentz 12.02.2022 14:31 # vyrentz
    Жалко, что не вернули. Топарик жи.

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  3. largo-winch 12.02.2022 14:21 # largo-winch
    Приятно видеть тебя в нашем клубе, брат!

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  4. asnural 12.02.2022 14:15 # asnural
    Челси далбаебы, его нужно было брать

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