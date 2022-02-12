Уинкс: "До Конте моя карьера в "Тоттенхэме" была похоронена"

Полузащитник Харри Уинкс считает, что тренер Антонио Конте спас его карьеру в "Тоттенхэме".

26-летний Уинкс, воспитанник "Тоттенхэма", был глубоким резервистом при Жозе Моуриньо и Нуну Эшпириту Санту, но с приходом Конте на тренерский мостик "шпор" ситуация Харри изменилась.



Уинкс выходил в старте на все шесть последних матчей "Тоттенхэма". Харри благодарен Конте за справедливое отношение и шансы проявлять себя.



"Пришел новый тренер и дал мне шанс, снова вселил в меня уверенность. В каждом матче и на каждой тренировке у меня есть это желание постараться произвести на него впечатление и сделать все возможное, чтобы прибавить".



"Как я уже говорил ранее, моя карьера в "Тоттенхэме" была, наверное, похоронена, но затем пришел он и дал мне возможность проявлять себя".



"И каждый раз, когда я получаю эту возможность, я действительно хочу произвести впечатление на тренера, проявить себя и отблагодарить за оказанное доверие".



"Может быть, моя карьера и не была совершенно похоронена, но мои перспективы в "Тоттенхэме" выглядели призрачными. Я не получал шансов, и было похоже на то, что мне придется покинуть клуб".



"Однако, как я уже сказал, пришел новый тренер и дал каждом равные шансы. Это все, чего я хотел при предыдущих двух тренерах. Теперь мне нужно использовать это", — цитирует Уинкса The Independent.