Рангник подтвердил планы МЮ купить нападающего

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что его клуб собирается приобрести нападающего грядущим летом.

По окончании этого сезона "Юнайтед", по всей видимости, попрощается с Эдинсоном Кавани, что оставит "красных дьяволов" только с одним чистым центральным нападающим в лице 37-летнего Криштиану Роналду



Маркус Рэшфорд большую часть своей карьеры провел на фланге, Антони Мартиаль ушел в аренду и может не вернуться, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма, поэтому Рангник ожидает, что "Юнайтед" обратится на трансферный рынок.



"Это очевидно. Контракт Эдинсона истекает летом, и клубу нужен лучший из возможных вариантов по приглашению центрального нападающего. Думаю, каждый понимает, что это очевидная потребность", — цитирует Рангника The Independent.