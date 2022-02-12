Де Хеа: "Думаю, кто-то нас проклял"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попытался объяснить невыразительную игру своей команды в этом сезоне.

Совсем недавно "Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, лишившись своего наиболее реального шанса завершить этот сезон не с пустыми руками.



Приоритетом для "красных дьяволов" на остаток сезона видится попадание в топ-4 Премьер-Лиги, но и здесь не все гладко — неожиданная потеря очков против "Бернли" отбросила Де Хе и партнеров назад. Давид затрудняется объяснить, почему его команда столь нестабильна и никак не может нащупать свою игру.



"Думаю, кто-то наложил на нас проклятие или вроде того. Я не знаю, что происходит, правда не знаю. Такова истина".



"Люди постоянно спрашивают меня, и мы обсуждаем это внутри команды, но мы лишь говорим: "Мы не знаем, что происходит", — сообщил Де Хеа El Pais.