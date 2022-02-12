Де Хеа: "Думаю, кто-то нас проклял"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" попытался объяснить невыразительную игру своей команды в этом сезоне.
Совсем недавно "Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, лишившись своего наиболее реального шанса завершить этот сезон не с пустыми руками.
Приоритетом для "красных дьяволов" на остаток сезона видится попадание в топ-4 Премьер-Лиги, но и здесь не все гладко — неожиданная потеря очков против "Бернли" отбросила Де Хе и партнеров назад. Давид затрудняется объяснить, почему его команда столь нестабильна и никак не может нащупать свою игру.
"Думаю, кто-то наложил на нас проклятие или вроде того. Я не знаю, что происходит, правда не знаю. Такова истина".
"Люди постоянно спрашивают меня, и мы обсуждаем это внутри команды, но мы лишь говорим: "Мы не знаем, что происходит", — сообщил Де Хеа El Pais.
12.02.2022 11:00
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Момент проклятия возник, когда ливербёрд какнула Эшли Янгу в рот, а он это схавал. С того момента команда проклята
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Это называется бессилием максимального уровня)))
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Вы бли прокляты с тех пор ка назвались "красные черти"... Суть не в названии и не в символике.. Просто тогда был взят курс на антифутбол.. всякие интриги против сильных игроков соперников, затягивание проигрышных матчей (ферги-тайм), подкупы судей и прочья катавасия.. Один дебил кантона чего стоит?
Ты хочешь вернуть это время? А не вернуться ли тебе под мамькину сиську?
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Нет, эти времена просто показывают уровень САФа, как спеца. Насколько большое влияние было на клуб в целом. Вот и всё.
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Карма из-за сафа.
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