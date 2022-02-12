Маунт рассказал о предостережении Чеха насчет клубного Чемпионата Мира

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рассказал о предостережении, которое его команда получила от легенды "синих" Петра Чеха насчет клубного Чемпионата Мира.

В отсутствие главного тренера "синих" Томаса Тухеля, заразившегося коронавирусом, Чех принял на себя дополнительные обязанности в Абу-Даби, став участвовать в тренировках и командных собраниях.



В преддверии финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" Чех также призвал Маунта и других игроков "Челси" не упускать эту уникальную возможность, которую сам Петр использовать не сумел, уступив трофей "Коринтиансу" в 2012 году, и до сих пор об этом жалеет.



"Петр немного разговаривал с нами на тренировках на этой неделе и сказал, что мало о чем жалеет в своей карьере, но одно из этих сожалений касается того, что они не выступили на этом турнире в полную силу и не выиграли его, когда у них была такая возможность."



"У него это было лишь раз в карьере. Это может быть единственный раз в моей карьере, поэтому наша команда знает, насколько это серьезно и как важно выложиться без остатка в этих двух матчах ради трофея, который мало кому удается выиграть".



"Ты очень, очень редко участвуешь в этом соревновании. Для этого ты должен выиграть Лигу Чемпионов, а это не случается так уж часто".



"Мы много думали об этом в последние пару дней. Это редкая возможность, и мы должны ей воспользоваться", — цитирует Маунта Daily Mail.