Рангник заступился за Магуайра

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил поддержку капитану команды Харри Магуайру.

Магуайр навлек на себя серьезную критику после выезда к "Бернли" в минувший вторник (1:1). Однако Рангник считает, что в том матче Харри подвели партнеры по команде, а в других играх англичанин был весьма хорош.



"Харри был травмирован на протяжении двух с половиной недель. Он вернулся и провел очень хороший матч против "Вест Хэма", и я практически уверен, что он сможет сыграть таким же образом и против "Саутгемптона".



"Думаю, он выдающимся образом сыграл против "Вест Хэма", как и вся наша линия обороны. Против "Мидлсбро" мы позволили сопернику создать не так много моментов".



"Против "Бернли" — да, мы могли лучше возвращаться в оборону. Нельзя было позволять им контратаковать и выходить вдвоем на одного. Нельзя было допускать таких ситуаций", — цитирует Рангника Daily Mail.