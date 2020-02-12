Рангник заступился за Магуайра
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил поддержку капитану команды Харри Магуайру.
Магуайр навлек на себя серьезную критику после выезда к "Бернли" в минувший вторник (1:1). Однако Рангник считает, что в том матче Харри подвели партнеры по команде, а в других играх англичанин был весьма хорош.
"Харри был травмирован на протяжении двух с половиной недель. Он вернулся и провел очень хороший матч против "Вест Хэма", и я практически уверен, что он сможет сыграть таким же образом и против "Саутгемптона".
"Думаю, он выдающимся образом сыграл против "Вест Хэма", как и вся наша линия обороны. Против "Мидлсбро" мы позволили сопернику создать не так много моментов".
"Против "Бернли" — да, мы могли лучше возвращаться в оборону. Нельзя было позволять им контратаковать и выходить вдвоем на одного. Нельзя было допускать таких ситуаций", — цитирует Рангника Daily Mail.
12.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Защити Гринвуда лучше, чтоб быстрее вернуть в старт!
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В хорошей форме не плохой защ, пусть и переплатили за него прилично, но не тянет роль лидера обороны, ему бы партнёра поумнее. Впрочем тут и Варан такой же ведомый и совсем не торт без Рамоса, тот же Байи стоппер старого образца, Линделеф тож сомнительный лидер, а Джонс просто стекло.
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Ещё в Лестере было понятно что он дно донное. Нахрена его взяли за такие бабки.
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Надеюсь он надолго у манков!)YNWA!)
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