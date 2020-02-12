Рангник заступился за Магуайра

Харри Магуайр Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил поддержку капитану команды Харри Магуайру.

Магуайр навлек на себя серьезную критику после выезда к "Бернли" в минувший вторник (1:1). Однако Рангник считает, что в том матче Харри подвели партнеры по команде, а в других играх англичанин был весьма хорош.

"Харри был травмирован на протяжении двух с половиной недель. Он вернулся и провел очень хороший матч против "Вест Хэма", и я практически уверен, что он сможет сыграть таким же образом и против "Саутгемптона".

"Думаю, он выдающимся образом сыграл против "Вест Хэма", как и вся наша линия обороны. Против "Мидлсбро" мы позволили сопернику создать не так много моментов".

"Против "Бернли" — да, мы могли лучше возвращаться в оборону. Нельзя было позволять им контратаковать и выходить вдвоем на одного. Нельзя было допускать таких ситуаций", — цитирует Рангника Daily Mail.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 09:00

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  1. mancunia-planet 12.02.2022 10:15 # mancunia-planet
    Защити Гринвуда лучше, чтоб быстрее вернуть в старт!

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  2. alexomck 12.02.2022 10:12 # alexomck
    В хорошей форме не плохой защ, пусть и переплатили за него прилично, но не тянет роль лидера обороны, ему бы партнёра поумнее. Впрочем тут и Варан такой же ведомый и совсем не торт без Рамоса, тот же Байи стоппер старого образца, Линделеф тож сомнительный лидер, а Джонс просто стекло.

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  3. chelsea88 12.02.2022 09:45 # chelsea88
    Ещё в Лестере было понятно что он дно донное. Нахрена его взяли за такие бабки.

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  4. liverbro 12.02.2022 09:29 # liverbro
    Надеюсь он надолго у манков!)YNWA!)

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