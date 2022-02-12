Гвардиола: "Я не верю Клоппу"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не верит словам своего коллеги Юргена Клоппа, усомнившегося в шансах "Ливерпуля" настичь "горожан" в Премьер-Лиге.
После победы 2:0 над "Лестером" в минувший четверг Клопп крайне осторожно высказался о шансах "Ливерпуля" на титул. Юрген выразил мнение, что "Сити" "еще не почувствовал" дыхание "красных".
Однако Гвардиола убежден, что Клопп лишь играет в "игры разума", сознательно занижая ожидания и усыпляя бдительность конкурента.
"Я не верю ему. Абсолютно — для них все еще возможно, и он думает именно так. Иначе он не был бы таким бойцом".
"Конечно, он верит. В футболе случится может всякое. Он знает, что ему нужно выиграть много матчей, как и мы знаем, что нам нужно выиграть много матчей, чтобы защитить чемпионское звание", — цитирует Гвардиолу ESPN.
12.02.2022 08:00
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И правильно делает, мы будем биться до последнего матча, до последней минуты, до финального свистка
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Клопп это змея, такие же как хохлы кстати
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