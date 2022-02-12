Гвардиола: "Я не верю Клоппу"

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не верит словам своего коллеги Юргена Клоппа, усомнившегося в шансах "Ливерпуля" настичь "горожан" в Премьер-Лиге.

После победы 2:0 над "Лестером" в минувший четверг Клопп крайне осторожно высказался о шансах "Ливерпуля" на титул. Юрген выразил мнение, что "Сити" "еще не почувствовал" дыхание "красных".

Однако Гвардиола убежден, что Клопп лишь играет в "игры разума", сознательно занижая ожидания и усыпляя бдительность конкурента.

"Я не верю ему. Абсолютно — для них все еще возможно, и он думает именно так. Иначе он не был бы таким бойцом".

"Конечно, он верит. В футболе случится может всякое. Он знает, что ему нужно выиграть много матчей, как и мы знаем, что нам нужно выиграть много матчей, чтобы защитить чемпионское звание", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 12.02.2022 08:41 # liverpool888
    И правильно делает, мы будем биться до последнего матча, до последней минуты, до финального свистка

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  2. meshuggah 12.02.2022 08:27 # meshuggah
    Клопп это змея, такие же как хохлы кстати

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