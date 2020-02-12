Рангник не винит Роналду в том, что "Юнайтед" мало забивает

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не считает, что Криштиану Роналду — не единственная причина плохой результативности его команды.

Сейчас Роналду не может забить на клубном уровне уже пять матчей кряду, чего с ним не случалось с 2010 года.



В 12 матчах при Рангнике "Юнайтед" лишь трижды удалось забить более одного гола, поэтому Ральф не спешит возлагать ответственность за это на плечи 37-летнего португальца.



"Дело не только в Криштиану Роналду. Думаю, это очевидно, что мы должны забивать больше голов. Мы создаем достаточно моментов. У нас было достаточно возможностей забить в паре последних матчей, но мы не забиваем достаточно голов".



"Нам нужно улучшить это в ближайшую пару недель. Мы должны вознаграждать себя результатами, которых заслуживаем", — приводит слова Рангника ESPN.