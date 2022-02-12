Алекс Нил возглавил "Сандерленд"

Новым главным тренером "Сандерленда" был назначен Алекс Нил, известный по работе с "Норвичем" в Премьер-Лиге.

Фаворитом на замену уволенному Ли Джонсону у руля "Сандерленда" некоторое время считался Рой Кин, однако либо сторонам не удалось договориться, либо ирландец сам отказался вернуться на "Стадион Света".



Как бы то ни было, теперь "черных котов" будет тренировать 40-летний Нил, заключившим с клубом третьего английского дивизиона 12-месячный контракт с опцией досрочного прекращения.



В 2015 году Нил вывел "Норвич" в Премьер-Лигу, одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа. После отъезда с "Кэрроу Роуд" в 2017 Алекс успел поработать с "Престоном", который уволил его в марте 2021.



В данный момент "Сандерленд" занимает четвертое место в Лиге Один и по-прежнему ставит перед собой цель повыситься в классе.